Denuncian muerte de hombre parapléjico tras tiroteo con policías en Bicentenario

Las balas iban y venían anoche miércoles en Ciudad del Bicentanario, según cuentan los vecinos de la manzana 10 de este barrio.

Un enfrentamiento a tiros entre la Policía y Jairo Julio Sosa, de 26 años, y de condición parapléjico acabó en tragedia. Un uniformado resultó herido y Jairo Julio, muerto.

Los hechos son materia de investigación porque alrededor del deceso de Julio Sosa se manejan dos versiones; una de los familiares y varios vecinos del sector y otra por parte de las autoridades.

Según la Policía, los uniformados llegaron a atender una queja y Jairo Julio los recibió a tiros originándose un tiroteo en el que este fue dado de baja. Sin embargo, el padre del hombre y varios vecinos aseguran que a su hijo, los policías lo sacaron vivo de su casa y sin ninguna herida.

Reynaldo Julio Altamar, padre de la víctima, le contó a El Universal que su hijo quedó parapléjico a los 20 años trás un disparo que recibió en la columna en hechos ocurrido en el sector 20 de Julio, del barrio San Francisco y desde entonces se dedicó a prestar dinero y empeñar cosas de valor.

"Anoche fue a cobrarle a una vecina, de aquí mismo de Ciudad del Bicentanario, un dinero y ella por no pagarle le contestó que iba a llamar a la Policía porque él tenía un revólver y la quería matar. Él se regresó para la casa y estaba sentado en su silla de ruedas en la terraza de la casa cuando los policías llegaron abriendo fuego inmediatamente sin decir ni una palabra. Mi hijo, como andaba con su revólver les respondió y se enfrentó a ellos. En una de esas, mi esposa lo entró a la casa y los policía se metieron también; nos partieron todas las cosas y lo sacaron a él del cuarto, lo levantaron de la sila y lo tiraron en la camioneta en la que llegaron como si fuera cualquier bulto y encima le tiraron una moto Pulsar de mi propiedad que mi otro hijo, el que es soldado profesional, me había regalado precisamente para hacerle las vueltas médicas a su hermano", contó Reynaldo Julio.

Julio Altamar asegura que su hijo no se fue herido de su casa. "Cuando los policías lo embarcaron él no iba herido, en la casa no hay ni rastro de sangre; yo por eso me fui a buscarlo al Cuartelillo de Olaya, pensando que lo habían llevado para allá, pero al llegar me dijeron que no estaba ahí; entonces me dirigí a la clínica Madre Bernarda, donde me llevaron hasta un cuarto donde me lo mostraron que estaba muerto, con un tiro en el corazón", narró el señor.

Las circunstancias en las que falleció Julio Sosa ya son materia de investigación precisaron las autoridades.