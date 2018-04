En el pasado de Deivis Hurtado, las autoridades buscan la causa de su asesinato

En el pasado judicial de Deivis Hurtado Manjarrez, las autoridades tratan de determinar la razón de su violenta muerte.

Hurtado fue asesinado de 4 tiros cuando llegaba a su casa el sábado a las 4:30 de la tarde en la calle 40 de Las Palmeritas en Las Palmeras. Las balas provenían de un arma que portaba un parrillero, quien al ver que su víctima estaba en el andén, le disparó en repetidas ocasiones.

Mientras los pistoleros huían, Deivis fue auxiliado por un amigo, quien lo llevó a la Clínica Madre Bernarda, adonde llegó sin signos vitales.

En silencio

“No vamos a decir nada”, fue la frase que gritó una persona después de escuchar que éramos periodistas y queríamos conocer su historia de los hechos.

Las autoridades aseguraron que los familiares de este hombre tampoco quisieron dar declaraciones al respecto, por lo que estaban investigando el pasado judicial de Hurtado, conocido como El Pato, para corroborar si su muerte es o no un ajuste de cuentas.

“Por ahora no hemos podido encontrar a los responsables de este hecho, pues en el lugar no hay cámaras de seguridad y los vecinos y familiares no han querido aportar mucho a la investigación, por eso investigamos si su muerte tiene relación con las anotaciones que presenta”, explicó un vocero de la Policía Metropolitana de Cartagena.

“Ajuste de cuentas”

El día de los hechos, en el sector mencionaron que Hurtado Manjarrez habría salido de la cárcel hacía pocos días, por lo que las autoridades investigan si su muerte se debe a cuentas de su pasado judicial pues el fallecido, según se conoció en la página de la Fiscalía General de la Nación, fue acusado de hacer parte de banda Los Paisas y, en conjunto con otras personas, era investigado por la comisión de unos 20 homicidios.

Además, según una publicación del día 7 de mayo de 2013, Hurtado Manjarrez era señalado de ser el segundo al mando de una banda al servicio de Los Rastrojos en la ciudad. Se hacían llamar Los Jabones.

En su momento se dijo que el Pato estaba recluido en la cárcel, desde donde coordinaba y daba las órdenes de extorsionar a comerciantes y tenderos de Fredonia, El Porvenir, Las Palmeras, Blas de Lezo y Nuevo Paraíso. La banda, al parecer, la dirigía alias Tatán.

Las 7 personas que fueron capturadas en ese momento fueron dejadas a disposición de la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir agravado.

Sus investigaciones

La víctima mortal era investigado, según se conoció, por homicidios agravados con fines terroristas, concierto para delinquir agravado con fines de homicidio, extorsión, porte, fabricación y tráfico de armas, así como por amenazas.

Hasta ahora las autoridades no dan una versión oficial de lo sucedido, pero lo que sí corroboran es que la moto donde iban los supuestos maleantes, habría estado rondando el sector, pues la comunidad había pedido refuerzos policiales.