En riña con el ex novio de su hija lo golpean y lo acuchillan

Mélida Zapata y Eduardo Escorcia Orozco, en compañía de su hijo, primos y otros familiares, decidieron pasar un buen rato el sábado 15 de abril en un establecimiento nuevo del municipio de San Cristóbal. La noche parecía ir excelente, la música estaba buena y la conversación aún mejor. Pero de repente una riña se formó. No sabían si por tragos o por problemas interpersonales, lo único que decidieron fue irse del lugar para evitar una tragedia en su familia. Supuestamente, esas mismas personas que estaban involucradas en la riña, terminaron agrediendo a Eduardo, de 38 años, quien ayer denunció a los responsables para que paguen la intervención quirúrgica que deben hacerle.

“Nosotros salimos porque vimos que se estaba formando una pelea, por eso fuimos en busca de nuestra hija menor, quien se encontraba en otro estadero”, comentó Mélida, esposa de la víctima.

A BUSCAR A SU HIJA

Antes de llegar al estadero, contó Mélida, que se encontraron con el exnovio de la hija y le dijimos que no la molestara más, que la dejara quieta. Él insistió en quedarse y hacer caso omiso a lo que le decía la pareja.

En ese momento intervino un amigo del joven, quien justificó lo que decían Mélida y Eduardo e, igualmente, le insistió que dejara las cosas así.

“El amigo de él le dijo que se fuera, pero lo que hizo ese pelao fue lanzarle palabras ofensivas y decirle que se callara”, resaltó Zapata.

Allí fue cuando el joven, conocido como Gilver, se exaltó y golpeó de un puñetazo al señor Eduardo, mientras Mélida intentó calmarlo pero no pudo.

BUSCA Y LO ACUCHILLAN

Según narró Mélida, su esposo (Eduardo) y otro hijo fueron en busca de Gilver, quien lo habría golpeado, y cuando lo encontraron empezaron a darse golpes.

“Cuando ellos estaban ahí llegó otro muchacho y le cortó la cara a Eduardo. Yo me iba a meter, pero unos policías no me dejaron”, explicó Zapata.

QUIEREN QUE RESPONDAN

Al parecer, quien le habría realizado la cortada es un menor de edad, pero Mélida quiere que sus padres, quienes son los responsables de él, paguen la operación y por eso ayer interpusieron la denuncia en la Fiscalía luego de que le realizaran las valoraciones a Eduardo en Medicina Legal.