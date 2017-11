En video: Dos presuntos abusos policiales durante Fiestas de Independencia

En las últimas horas dos presuntos casos de abuso de autoridad por parte de miembros de la Policía Metropolitana, se han dado a conocer en Cartagena.

Los hechos ocurridos en el marco de las Fiestas de Independencia, que finalizan este lunes, quedaron registrados en videos.

Uno de los casos sucedió en la noche del domingo en el tradicional Cabildo de Getsemaní. En las imágenes se observa como en medio de un operativo en el que dos agentes llevan a un hombre detenido tras agredir a un caballo de los Carabineros con un piedra, otros uniformados, que llegaron al lugar de los hechos, "empujaron y arrinconaron" contra la muralla a varias personas que se encontraban en la festividad novembrina.

Algunas personas en redes sociales han manifestado su desacuerdo con la manera de actuar de los uniformados, "estos hechos dan muestra de la falta de capacitación de los agentes para manejar estas situaciones", "lástima que hoy veamos a los policías como unos agresores y no como unos defensores" y "me siento en Venezuela, en este video no vi a la Policía de Colombia, sino a la Guardia a Nacional Venezolana atacando a los ciudadanos", afirmaron algunos internautas tras conocer el video.

El otro presunto acto de abuso de autoridad fue denunciado por Jhony Rey Valiente, este afirmó que mientras caminaba con algunos familiares por el Centro Histórico, con una cerveza en la mano, fue agredido por los uniformados.

Este sostuvo que los agentes le iban a realizar un comparendo bajo el Código de Policía, pero siguió caminando, lo que provocó que varios motorizados llegaran reclamándole de forma agresiva a un primo. El hombre les increpó por lo que un agente lo cogió a empujones y patadas.

Pero ahí no quedó todo, otro policía intentó esposar a su pareja sentimental porque estaba grabando, mientras a Rey otro uniformado le quitó el celular y lo detuvo.

¿Qué dice la Policía?

La policía Metropolitana de Cartagena negó que en los hechos ocurridos en Getsemaní existiera abuso de autoridad. El Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, el coronel Juan Carlos Rivera Florian, afirmó que los agentes que llegaron hasta el popular barrio trataban de controlar a la gente que se oponía a la detención de una persona.

"Los hechos giran alrededor de un sujeto que en estado de alicoramiento tira la silla de un Carabinero, este procede a hacerle el llamado de atención y este enardecido coge una roca y se la lanza al caballo. Lo que proporcionó una reacción del personal de Carabinero y del Cuadrante y se procede a conducirle a la estación más cercana para aplicarle el Código Nacional de Policía. Pero en un momento que el sujeto detenido es trasladado, este se tira de la moto y la gente la emprende con los uniformados porque creen que era un procedimiento arbitrario e ilegal", indicó el coronel Rivera Florian.

Este sostuvo que tanto el grupo de Carabineros y el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD, trataron de contener y dispersar la aglomeración de personas y además controlar la alteración al orden público que se estaba presentando allí.

Respecto al caso presentado en el Centro Histórico, la Policía no ha realizado un pronunciamiento oficial.