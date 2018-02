En video quedó registrado asesinato en un bar de Las Gaviotas

¿Quién y por qué motivo mató a Adelmo de Jesús Medrano Castañeda? Eso es lo que quieren saber sus familiares, y las autoridades hacen labores para descifrar las incógnitas.

El hombre de 42 años fue asesinado el viernes en la noche en el bar en el que trabajaba, que está en la entrada del barrio Las Gaviotas. Un sujeto entró al lugar y le dio un balazo que le causó la muerte.

La víctima era oriunda de Magangué y llegó a Cartagena hace dos años. Residía en el barrio El Carmelo y deja tres hijos. Medrano vivía con una hermana y desde hace un tiempo trabajaba en el bar, que está junto a la avenida Pedro de Heredia.

El sábado, poco después de las 10 de la noche, ocurrió su muerte. A esa hora Adelmo de Jesús estaba atendiendo a clientes en la barra del negocio. De repente, un sujeto entró al lugar con un casco de moto puesto. Se lo levantó para que solo quedara su rostro expuesto y llegó hasta la barra.

Al parecer, el hombre se habría hecho pasar por cliente y le pidió alguna bebida a Adelmo. En un video de una cámara de seguridad del lugar se ve cuando el delincuente señala algo, como pidiéndolo, y luego se pega a la barra y sin que alguien lo note, saca un arma de fuego. Apenas Adelmo dio la espalda, el sujeto se apoyó en la barra y le disparó.

La bala le entró por la espalda a Medrano y le salió por el cuello. El disparo alertó a los presentes y el agresor salió de inmediato del establecimiento público. El herido fue auxiliado y llevado a la Clínica Barú, pero murió instantes después. “A mí me avisaron a las 11 de la noche lo que había pasado. No sabemos porqué le hicieron eso”, indicó una hermana de la víctima.

Una versión deja ver que la muerte pudo darse en medio de un atraco, mientras que las autoridades creen que pudo tratarse de un ataque directo, de un caso de sicariato cuyos móviles se desconocen. Así mismo, el Gaula de la Policía descartó que el crimen tenga que ver con una extorsión. “El señor no era el dueño del bar, ni tampoco el administrador, no se trató de una extorsión. Hablamos con el dueño del negocio y nos indicó que no ha sido víctima de extorsiones ni amenazas. También hablamos con los compañeros de trabajo de la víctima, amigos y familiares”, indicó el mayor John Jairo Romero, comandante del Gaula en Bolívar.