En zona rural de Montería no hay quien recoja los muertos

Las autoridades encargadas, Policía y Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, no llegan a la zona rural de Montería a hacer los levantamientos de cadáveres, aduciendo que se podría tratar de un señuelo para tenderles una emboscada.

La denuncia la hicieron los familiares de Luis Méndez Oviedo, de 50 años de edad, quien fue asesinado en Tres Palmas, zona denominada el corredor de la muerte, cuyo cuerpo permaneció tirado en el lugar por más de 24 horas y las autoridades nunca llegaron.

Ellos mismos tuvieron que recogerlo, transportarlo en una canoa hasta la margen contraria del río y esperar que llegara el carro de la funeraria que lo trasladaría finalmente a la sede de Medicina Legal.

Sobre la denuncia, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Carlos Rojas Pabón, indicó que ese hecho ocurrió el pasado jueves 11 de enero y que el CTI era el que estaba de turno.

A su vez la coordinadora encargada del CTI, Dinora Salcedeo, indicó que no habían podido ingresar a la zona porque no habían recibido respuesta por parte de la Décimo Primera Brigada para reforzar la seguridad y así garantizar la diligencia. "Marcamos a la la Brigada para el acompañamiento de la zona de alto riesgo y como no nos contestaron accedimos al ofrecimiento de la funeraria de ir por el cadáver y lo esperamos en MOntería", aseguró.

Entretanto, el comandante de la Brigada 11, coronel Gabriel Marín Peñalosa, dijo que han hecho un trabajo conjunto con la Policía y la Fiscalíoa y que las veces que le han solicitado han estado prestos para hacerlo, pero que en el caso del crimen del pasado 11 de enero no recibieron comunicación telefónica o escrita para hacer dicho acompañamiento. "Nuestras tropas están es para garantizar la seguridad a los ciudadanos, pero esta vez no hay evidencias por parte de ningún organismo de Policía Judicial para solicitar el acompañamiento", precisó el oficial.

Este es el tercer caso que se registra en zona rural de Montería donde las autoridades se niegan a ir hasta el lugar, teniendo en cuenta que las bandas criminales utilizan los muertos como señuelos para emboscarlos.