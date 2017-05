Encapuchados armados roban documentos en la fundación La Vecina en La Boquilla

Aproximadamente una hora duraron al menos seis hombres encapuchados en la sede de la fundación La Vecina, en La Boquilla, rebuscando documentos que se llevaron consigo.

Según los vigilantes del lugar, los delincuentes llegaron a eso de las 3:15 de la madrugada de este lunes e inmediatamente los redujeron amenázándolos con arma de fuego.

"Eran seis. Yo estaba encargado de la puerta principal y fui al primero que sorprendieron; me pegaron patadas y con la cacha del revólver me hirieron en la cabeza; insistentetemente me decían que les diera las llaves del archivo y cuando ya la tuvieron en su poder me amordazaron y me amarraron de pies y manos", comentó uno de los vigilantes que pidió la reserva de su identidad.

El otro celador expresó que a él no lo golpearon, pero si le advirtieron que no armara bulla o le iba a ir mal. "A mí no me hirieron, pero igual me amarraron las manos, los pies y la boca. Todos estaban alterados diciéndonos vulgaridades", comentó el hombre que manifestó tener tres días de estar trabajando en el lugar.

En la fundación la vecina funciona un plantel educativo en el que estudian cerca de 100 niños entre los 4 y los 12 años de edad. Milena Herrera, presidente de la Asociación de Padres de Familia, comentó que la situación le parece curiosa teniendo en cuenta que para ella no se trata de un atraco normal.

"Aquí no se han llevado objetos de valor como computadores o aires acondicionados; llama poderosamente la atención que lo que se llevaron fueron documentos", dijo la mujer.

Herrera precisó que hace un tiempo la comunidad viene lidiando con la propia fundadora de La Vecina, una ciudadana holandesa, que al parecer ha tomado la decisión de cerrar el colegio.

"Es algo a lo que nos oponemos, primero porque no entendemos las razones por la que ella quiere hacer eso si fue ella quien la abrió y quien trabajó por mucho tiempo para sacarla adelante consiguiendo recursos; y segundo nos oponemos al cierre porque nos preocupan nuestros hijos quienes aquí reciben una educación casi personalizada ya que hay 15 alumnos por salón de clase y si cierran este plantel lo que nos queda es el ofrecimiento del Distrito de reubicarlos en la Institución Educativa de La Boquilla, en donde hay más de 40 estudiantes por aula de clase, algo a lo que no están acostumbrados nuestros niños. Eso significaría bajar la calidad educativa que reciben", expresó Herrera.