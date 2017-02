Enfrentamiento entre comunidad de Olaya Herrera y Policía deja un muerto

En medio de un enfrentamiento entre vecinos y policías que llegaron a hacer un requerimiento, terminó muerto Carlos Morrón Martínez, mientras que Jairo Cabeza Castro resultó herido. Este último tiene 19 años y está en condición de discapacidad.

Todo comenzó en el festejo de un cumpleaños de una mujer a la que por cariño llaman ‘la Mella’. Esta vive en la calle Las Maravillas del sector Central. “Ella es amiga de hace mucho y por eso nos fuimos el lunes en la noche a la casa de ella, a celebrar sus 48 años. Fuimos en familia a festejar, llevamos a Jairo”, indicó el padre de este último.

Jairo está en silla de ruedas desde hace un año, pues recibió un balazo que le afectó la médula espinal y desde entonces no puede caminar. Sus parientes dicen que denunciaron el hecho, pues creen que habría sido un policía quien le disparó en medio de un procedimiento. La investigación está en curso.

De la alegría a la reyerta

Jairo estaba en la fiesta de su vecina, quien vive a pocas cuadras de su casa. En la celebración también estaba Carlos Morrón, de 21 años, quien vivía en el mismo sector. La fiesta se extendió hasta la madrugada de ayer. Cerca de la una de la madrugada, ocurrió la mala hora. Respecto a las causas hay varias hipótesis. Por un lado, se rumora que dos policías motorizados perseguían a dos delincuentes que huían a bordo de una moto. Se dice que estos llegaron a la fiesta para tratar de despistar a los uniformados y se camuflaron entre los asistentes. Cuando los policiales entraron a la fiesta y pidieron requisas a varios jóvenes, fueron agredidos.

Sin embargo, otra cosa es lo que dicen personas que estaban en la fiesta. “Los policías no llegaron a apagar el equipo, ni tampoco buscando a nadie. Ellos llegaron con sus altanerías y partiendo una moto que estaba parqueada frente a la casa donde se hacía la fiesta, por eso la gente se molestó y los atacó con piedras. Ellos también golpearon a varias personas”, indicó el padre de Jairo.

Los patrulleros salieron lesionados y pidieron apoyo. Más uniformados llegaron y ello generó un enfrentamiento con la comunidad en el que hubo piedras y disparos.

En medio de la confusión, Carlos Morrón, quien era albañil y el segundo de seis hermanos, recibió un balazo en el tórax, mientras que Jairo Cabeza recibió uno en el muslo izquierdo. Los parientes de estos creen que las balas que los impactaron fueron disparadas por policías.

Tras salir herido, a Carlos lo llevaron a la Clínica General del Caribe, donde murió instantes después. A Jairo lo trasladaron al Hospital Universitario, donde se recupera. Hasta ahora, no está claro quién disparó la bala que le causó la muerte al albañil, cuya familia reside en Santa Rosa de Lima. “Hace quince días estaba en casa de su familia en Santa Rosa de Lima. Él no era un muchacho de peleas y del hecho en el que murió no sabemos mucho. No sabemos si participaba en la riña, o si estaba cerca y le dieron sin culpa”, contó Sandro Manuel Gutiérrez, padrastro de Carlos Morrón.

La Policía también se pronunció. “La información que se maneja es que en la ejecución de una fiesta con un picó, policías del cuadrante hicieron un requerimiento y fueron objeto de agresiones. La comunidad la emprende contra dos patrulleros que llegan a atender el requerimiento, los dos patrulleros resultan lesionados.

Lamentamos que haya salido una persona muerta y otra lesionada en hechos que son materia de investigación. Primero que todo los actos urgentes en este caso los adelanta el CTI de la Fiscalía. Internamente, en aras de la claridad y salvaguardar derechos de ciudadanos y policías, se está llevando una investigación de tipo penal militar y otra de tipo disciplinario”, indicó el general Luis Poveda, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.