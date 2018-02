“Era mi único hijo, quiero justicia”: padre de estudiante asesinado

La primera audiencia contra el presunto asesino del estudiante Juan Camilo Martínez se hizo ayer en la mañana en la casa de justicia de Canapote. El procesado es un menor de 17 años, quien el 7 de diciembre pasado le habría dado una cuchillada mortal en el pecho a Juan Camilo, hecho que ocurrió frente al colegio Nuevo Bosque, en la urbanización Barlovento, donde ambos estudiaban.

Ese mismo día, efectivos de la Policía Metropolitana aprehendieron al presunto asesino. El joven fue internado de manera preventiva en la sede de Asomenores en Turbaco. Ayer fue llevado ante un juez de menores, para ser procesado por el homicidio de Martínez, quien tenía 19 años. El fiscal que lleva el caso recordó la ocurrencia del hecho y señaló que el menor procesado no aceptó el cargo de homicidio.

La diligencia fue corta y el primero de marzo será la próxima cita, en la que intervendrán los testigos. “Juan era mi único hijo, no hay nada que remedie el dolor, pero pido justicia. Pedimos un abogado a las autoridades para que nos represente, pero no nos han ayudado con eso y así empezaron el proceso, en eso no estamos de acuerdo”, indicó Juan Carlos Martínez, padre de Juan Camilo.