"Éramos libres": prostituta de uno de los burdeles allanados en El Amparo

Los sueños de graduarse como administradora bancaria y financiera quedaron en eso, en sueños, para una venezolana que tuvo que abandonar Isla Margarita por la difícil situación económica en ese país.

La joven, de 20 años, inició su carrera universitaria, pero la necesidad la obligó a huir de Venezuela y llegar a Cartagena, donde en los últimos dos años ejerció la prostitución en uno de los tres negocios nocturnos del sector El Amparo, que fueron allanados recientemente por las autoridades y a los cuales se les haría extinción de dominio.

A través de una entrevista telefónica con la cadena radial Blu Radio, esta venezolana, llamada Roy, reveló cómo llegó a la ciudad y cómo le iba en ese oficio.

“Llamé a una prima que se dedica a este trabajo, le dije que la situación del país estaba difícil y que necesitaba generar lo suficiente para ayudar a mi familia. Ella me habló de la prostitución y yo acepté. Salí de Isla Margarita para Maracaibo, de ahí a la frontera con Colombia, llegué a La Guajira y después a Cartagena. Aquí me recibieron los encargados, me trataron muy bien y acepté quedarme, el lugar era muy cómodo, bonito”, relató la joven.

Así era el negocio

Sobre las tarifas y el manejo de los dineros, contó que cobraba entre 140 y 160 mil pesos por cliente, y que ella decidía cuántos atendía en un día. A veces era uno, dos o tres, el número era relativo. Por cada servicio, $60 mil eran para los dueños correspondientes al alquiler de la habitación para el servicio, y el resto para ella.

“Ese era mi hogar, ahí vivía, en cuartos diferentes a los que eran para atender a los clientes. Éramos como 30 niñas. Ayudé a otras seis amigas a venir a este trabajo. A mí me iba muy bien. Es falso eso que dicen sobre deudas y prohibiciones, nosotras éramos libres de hacer lo que queríamos. Nunca me retuvieron pasaporte ni documentos. Yo pienso que no fui rescatada de nada, estaba bien, estaba cómoda”, agregó la venezolana.

Aparte de las reparticiones, la mujer afirmó que a cada muchacha le tocaba pagar 15 mil pesos diarios por hospedaje y alimentación.

Por último, al ser preguntada por su futuro ahora que cerraron los burdeles, manifestó: “Voy a seguir, voy a continuar en la calle. Me voy a quedar a vivir en Cartagena porque hay muchos clientes y hay mucha plata. Aquí me han tratado muy bien, me he adaptado y he podido ayudar a mi familia”.

Según la mujer, los clientes no solo eran colombianos sino también extranjeros de países como Estados Unidos, México, Costa Rica, Puerto Rico y demás. Algunos clientes le preguntaban por su vida personal y los problemas de su país.

La entrevistada dijo que nunca tuvo nada que ver con alias La Madame, a la cual ni siquiera conoció.

Su familia en Venezuela sabe de su oficio aquí. Incluso hace poco algunos parientes la visitaron y se pasaron varios días en esta ciudad.

La venezolana fue enfática en que nunca hubo menores de edad ejerciendo el oficio en su lugar de trabajo.

Según la Fiscalía, el pasado fin de semana fueron rescatadas 49 mujeres que supuestamente eran esclavizadas y obligadas a ofrecer servicios sexuales. De ellas, 23 eran venezolanas.

Cinco extranjeras estaban indocumentadas de las 23 encontradas. Se empezó el proceso de verificar sus identidades.