Esta es la verdad sobre el supuesto carro que entró al Caribe Plaza

Un video grabado en la tarde de este sábado en una de las entradas del centro comercial Caribe Plaza, en el Pie de la Popa, en el cual un hombre informa sobre un supuesto accidente de tránsito, se tomó las redes de sociales, en especial, la aplicación de mensajería WhatsApp.

En las imágenes se observa a un grupo de personas alrededor de un vehículo particular a las afueras de este centro comercial, mientras se escucha decir en voz en off lo siguiente: “un man borracho...no sé como montó ese carro en el Caribe Plaza, saltó vidrió, reventó todo, venía de la Avenida del Lago huyéndole a la Policía y no sé como hizo, pero ya está ahí la policía y el tránsito”.

Ante esto, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, DATT, aclaró que no se registró ningún accidente de tránsito y, que la presencia del automóvil en una de las entradas de este centro comercial obedece a un evento de promoción interno.

“No se trata de ningún accidente de tránsito. La información que contiene el video es totalmente falsa”, reiteró un vocero de la autoridad de tránsito.

En varias oportunidades, las autoridades en colombia han solicitado a la a la ciudadanía no creer en las noticias que se difunden en redes sociales con información que no ha sido verificada por las autoridades ni los medios de comunicación.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.

Anterior Duque anunció nueva línea de crédito rotatoria para caficultores