Esta semana empezaría el cierre de la zona norte de Playa Blanca

Tal como lo anunció en entrevista con El Universal el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo Urrutia, esta semana se haría el cierre de la zona norte de Playa Blanca para que las tortugas carey, que están en vía de extinción, hagan su proceso de anidación y desove.

Esta restricción, que estaba prevista para empezar el 1 de mayo, irá hasta noviembre próximo con el fin de garantizar que bañistas y embarcaciones no ahuyenten y maltraten a las tortugas. Según manifestó el ministro, el retraso se dio porque esperaban un plan de acción por parte de la fuerza pública, teniendo en cuenta que hay personas que se oponen a la restricción.

“Queremos mandar un mensaje de autoridad porque aquí se han tomado medidas. La Alcaldía ha sacado decretos, al igual que Cardique, pero no han sido efectivos porque hay que movilizar toda la capacidad nacional. Por instrucciones del presidente hablé con el general de la Policía Nacional de Colombia, Jorge Nieto; con el comandante de la Armada, el almirante Ernesto Durán; y mi viceministro estuvo aquí ambientando la medida con comunidades y con los comandantes en la zona”, manifestó Murillo Urrutia en entrevista.

“No nos incluyeron”

Por su parte, José David Miranda López, representante legal del Consejo Comunitario de Playa Blanca, manifestó a nombre de los isleños su inconformismo, ya que, según él, el ministerio no los ha tenido en cuenta para la socialización de la restricción y la creación de un plan de acción en el que no solamente se respalde la anidación de las tortugas, sino que el futuro de cientos de familias que viven del turismo y la pesca quede garantizado.

“Lo que queremos es sentarnos con el Ministerio de Ambiente y las autoridades competentes para hacer un plan de acción integral. Nosotros no nos oponemos a la preservación del medio ambiente, los ecosistemas y las tortugas, pero nuestra condición ancestral está en riesgo. Esto no es cerrar la playa y ya, hay que tener un plan de contingencia y que la medida no perjudique a nadie”, dijo.

Mientras los habitantes de Barú, turistas y cartageneros están expectantes sobre el futuro de Playa Blanca, el Ministerio de Ambiente demarcará la zona sur, a la que habrá un acceso general.