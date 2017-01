Estalla artefacto al ser arrojado contra una camioneta en Martínez Martelo

Un artefacto, al parecer lleno de pólvora, estalló al ser arrojado contra una camioneta en la que se movilizaban cinco integrantes de una familia, entre ellos dos niños, sobre la Avenida Crisanto Luque, en inmediaciones del Parque de los Borrachos.

Según se conoció, un huésped del hotel Puerta de Alcalá, bajo efectos del alcohol, habría lanzado de forma irresponsable el artefacto contra una Nissan Navara, causando un fuerte estallido que dañó el vidrio trasero del vehículo, justo donde iban los niños. Por fortuna, no hubo lesionados.

"Nosotros estábamos en el semáforo, esperando que cambiara, cuando sentimos el artefacto que pegó en la parte trasera del vehículo, explotó el vidrio. Una pareja que estaba ahí salieron corriendo asustados. Yo hasta casi colisiono con otro carro", explicó Gregory Ricardo, propietario de la camioneta.

"El señor estaba tomando borracho y quemando pólvora y toda esa clase de artefactos, estaba todo alzado, buscando problemas, decía que él se hacía responsable. Yo venía con mi hijo de ocho años y mi bebé de dos añitos, con mi esposa y mi suegra", añadió.

Al sitio llegaron miembros del cuerpo de Bomberos de Cartagena y agentes de la Policía Metropolitana. El propietario del vehículo afectado indicó que acudirá a las autoridades para denunciar, por daños y perjuicios, al hombre que lanzó el artefacto. Se conoció que ya está identificado y es oriundo de Ibagué, Tolima.

"La verdad es que sí le voy a poner el denuncio, si Dios no lo quiera hubiera pasado algo, quién me regresa a mi familia. Ahora el señor dice que él no fue, y primero le dijo a lo agentes que él se hacía responsable", explicó Ricardo.