Estudiante golpeada, custodiada por Policía

A Jasmín Álvarez Romero su agresor la dio por muerta luego de intentar estrangularla y por eso la dejó abandonada en un paraje, en inmediaciones del Anillo Vial. Pero la joven de 24 años fue fuerte, resistió el tremendo embate y hoy lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San José de Torices. Su vida corre peligro y su seguridad también, pues su verdugo podría estar al asecho para evitar que despierte y lo delate. Eso lo saben las autoridades.

Por ello, el general Luis Poveda, nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, confirmó que hay un uniformado en la clínica, vigilando la seguridad de la joven para así evitar una posible agresión en contra de esta.

La estudiante de administración en salud desapareció el sábado de la semana pasada luego de tomar un taxi en el sector de La Castellana y al día siguiente la hallaron inconsciente en un sector enmontado que está frente a la entrada de Pontezuela. El taxista que la recogió en estado de alicoramiento para llevarla a su casa, dice que la dejó en Crespo, frente a la residencia donde dijo que vivía, y de allí no supo más de ella. Esa versión no ha podido ser confirmada y el conductor del vehículo de servicio público es el principal sospechoso de la desaparición y la agresión, pese a que fue dejado en libertad luego que miembros de la Sijín lo entrevistaran.

“Puede ser sospechoso, pero no hay que condenarlo y puede tener la razón. Podría ser que la dejó en su casa y luego ella tomó otro taxi, no hay que descartar ninguna hipótesis. Hay pruebas técnicas que se han hecho que nos van a permitir vincular o desvincular a alguien -al taxista- a través de pruebas de ADN. Si es el conductor quien está tras el hecho, ya lo tenemos identificado. Hasta ahora no hay pruebas para involucrar al taxista. En una semana o dos este caso debe estar resuelto. A la joven trataron de estrangularla, pero parece que en ese momento se desmayó y la dieron por muerta. Parece que alguien quiere callarla y por eso le pusimos un policía, para que esté segura”, dijo el general Poveda.

Mientras tanto, se conoció que la estudiante está evolucionando positivamente y esperan a que su cerebro desinflame para practicarle una cirugía.

El general Poveda también señaló que no se descarta que otras personas estén vinculadas a la agresión contra Jasmín. “La familia dice que ella es un poco peleona, que no se queda callada. Pudo haberse enfrentado con la persona o las personas y eso generó que la agredieran así. También pudo ser que como estaba en estado de alicoramiento, perdió reflejos y una sola persona pudo haberla agredido”, explicó el Comandante de la Metropolitana.

Se conoció que, por petición del fiscal que lleva el caso, peritos de Medicina Legal le hicieron pruebas científicas a la víctima para determinar si sufrió violencia sexual, estableciendo si en su cuerpo hay fluidos diferentes a los suyos.