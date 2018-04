Exfuncionarios de Tolú protagonizan otro escándalo de corrupción

Cuatro exfuncionarios de la Alcaldía de Santiago de Tolú y cuatro contratistas, son procesados por la Fiscalía General de la Nación, tras encontrarlos implicados en delitos contra la administración pública.

Entre las ocho personas que son judicializadas este viernes en dicho puerto se encuentra el alcalde de dicha localidad en el periodo 2012-2015, Ariel Alvarado Montes.

Cabe anotar que el ex mandatario de los toludeños tiene detención domiciliaria en otro proceso investigativo por corrupción y ésta vez podría ser enviado a la cárcel.

Los otros exfuncionarios de la Alcaldía de Santiago de Tolú, sindicados por los delitos de peculado por apropiación y contratación sin el lleno de los requisitos legales, son los siguientes:

Fermín José Barbosa González, ex secretario de desarrollo; Cristian Darío Barrios Góngora, ex secretario planeación municipal; Amaury Antonio Vergara Luna, ex asesor jurídico externo.

Y los contratistas implicados en este nuevo escándalo de corrupción responden a los nombres de Aneris Patricia Ospina Reyes, Inna Marcela Guillot, Rafael Ramiro Reino Vasgas y Pedro José Garzón Valverde, contratistas.

Estas personas en representación de la Alcaldía de Santiago de Tolú y la Asociación de Promotores Comunitarios, Aproco, habrían suscrito un contrato de manera irregular desangrando al arcas del municipio.

El convenio en mención es el programa para la transformación de la educación por medio de la enseñanza de una lengua extranjera a docentes y estudiantes (bilinguismo), el cual no se desarrolló.

Así lo informó la Directora Seccional de Fiscalías en Sucre, Maritza Chavarro, quien dijo que se pedirá medida de detención intramural para los implicados en la investigación del contrato hecho por 2 mil 325 millones de pesos.

“El contrato se efectuó con dicha asociación, cuando en Colombia la única entidad avalada por el Gobierno para suscribir este tipo de programas de bilinguismo es British Council”, explicó la Directora Seccional de Fiscalías.

Los mencionados fueron capturados durante allanamientos efectuados por el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía durante la jornada del jueves y este viernes son objeto de las audiencias preliminares.