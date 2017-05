Exporrista de Junior denunció ante las autoridades que su novio la agredió

Del cielo al infierno, así calificó Carmen Acuña, la transición que tuvo su relación sentimental de 5 años con un empresario barranquillero debido a que desde hace tres años comenzaron los problemas por celos y constantes agresiones tanto físicas como verbales.

Carmen Acuña, una joven fue porrista de Junior, denunció ante los medios y ante las autoridades que desde hace tres años vive en una relación que se ha vuelto tormentosa y que en la madrugada del miércoles se llegó al límite cuando su novio, a demás de palabras, también la agredió de forma física.

“A las 2:30 de la mañana llegó al apartamento, y yo estaba acostada. Me jaló la cadena de oro que tenía colgada en mi pecho dejándome una herida, me gritó obscenidades y que eso que había hecho no era nada comparado con lo que me podía hacer y que tenía prohibido hablar con cualquier persona y que agradeciera que solo me jaló la cadena, pegándome en la cabeza cuando comencé a forcejear”, dijo la mujer en las afueras de Medicina Legal-

Agregó que hace una semana también fue víctima de agresiones. “Cogió unas tijeras y me las puso en el cabello diciéndome que me lo iba cortar, la cara y el abdomen, que me iba a partir la nariz, y tumbar los dientes si lo abandonaba. Que si no era él, no era de nadie, pero me lo dijo con un cara de loco como si tuviera el diablo adentro”.

Contó a los periodistas que ella le dijo que se iba a ir, y él le preguntó ¿Te vas a ir?, pero al ver todo lo que estaba haciendo desistió hasta el lunes pasado. Después de ahí llegó la agresión del miércoles y se llevó todos sus documentos y sus dos celulares.

“Se me llevó la cartera y desconectó el teléfono fijo para que no tuviera comunicación con nadie”, indicó la joven de 23 años.

A raíz de todo este problema Carmen decidió irse del apartamento y alejarse de él. Le pusieron una medida preventiva para que su excompañero no se le pueda acercar.

“Esta denuncia la hice por miedo porque me amenazó, lo veo justo y necesario. Yo andaba deprimida, no podía salir a la calle porque era un conflicto, no me dejaba hacer nada, me tenía vigilada con una cámara en la casa. El celular siempre lo tenía él, hacia lo que quería, no me dejaba tener contacto con mis amigos ni mis amigas, estaba prácticamente secuestrada”, relató Carmen. Añadió que él se volvió muy posesivo y agresivo.

ENAMORADA

La joven indicó que él nunca se mostró agresivo al comienzo de la relación, pero después de tres años llegaron los problemas. “No lo denunciaba porque estaba enamorada, y quizás por la pena al que dirá la gente. Pero ya no me importa y gracias a mis amigas, y amigos pude hacerlo y denunciar pública y legalmente”.

Hace poco tiempo Carmen no volvió a coordinar y a salir en las ‘Muñecas de Junior’ en los partidos del equipo barranquillero en el estadio Roberto Meléndez, el rumor de que la habían botado se regó en la ciudad, pero según ella, él la obligó a salirse de ahí.

“Yo trabajaba en Junior como porrista, pero tuve que salirme no porque me despidieran sino porque a él no le gustaba que yo saliera en eso. Yo entendí lo que me decía y por eso dejé de ir”, contó la mujer.

La joven modelo contó que su expareja todavía la llama para que vuelvan, pero ella no quiere volver a sentirse en peligro.

“Me llama diciéndome que vuelva con él, que me quiere que no me hacer nada. Pero realmente ya tomé mi decisión y no me arrepiento”, expresó.

Acuña llegó a Medicina Legal para ser valorada por el médico legista para que le entreguen un dictamen médico para su incapacidad por lesiones personales.

La Fiscalía inició la investigación por el delito de violencia intrafamiliar y lesiones personales.

Se intentó comunicarse con el presunto agresor de Carmen, pero la persona que contestó el celular indicó que estaba equivocado.