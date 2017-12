"A Fabio lo matan por mirar": testigos

Fabio Enrique Julio Teherán salió de su casa en La Esperanza la noche del jueves, a departir con varios amigos en diferentes bares de la ciudad. Lo que él no se imaginaba era que perdería la vida por culpa de una persona que, supuestamente, no toleró que él se lo quedara viendo.

(Lea:Matan a universitario en pelea entre miembros LGTBI en Las Gaviotas)

Todo ocurrió a las 3:10 de la madrugada en la entrada de Las Gaviotas. Su última exhalación fue en la Clínica Crecer, donde falleció 20 minutos después de haber sido ingresado, con la herida de arma blanca en la entrepierna derecha.

Recuento de los hechos

Julio Teherán estaba con su grupo de amigos en un bar que está en la entrada del barrio en mención, pero, según le contaron a Q’hubo, decidieron cambiar de sitio, por eso caminaron hasta el sitio al que entrarían, pero no pudieron ingresar porque había una riña en la entrada.

Un testigo del hecho y amigo del fallecido manifestó que al ver la pelea, decidieron quedarse afuera para ver lo que ocurría y así evitar problemas, pero uno de ellos saludó a un joven que estaba con la persona que acusan de haber asesinado a Fabio.

Todo indica que en ese momento el hombre sindicado del asesinato, comenzó a insultarlos y eso hizo que la situación se calentara.

“Él (el homicida) empezó a insultar y a decir que se los pusieran a cada uno que él los picaba, que él los mataba. Mi amigo (Fabio) se lo quedó viendo. De pronto el atacante se le acercó y lo cogió por la cara y el cuello y es cuando mi amigo se defiende y lo empuja y se van a los puños. La gente intentó desapartarlos, pero el homicida saca una navaja y empieza a atacarlo, cuando ya pudimos desapartarlos nos dimos cuenta de que Fabio tenía el pantalón lleno de sangre”, narró el amigo.

La sangre brotaba desde la entrepierna del lado derecho del cuerpo de Fabio Julio, por lo que sus amigos, decidieron cargarlo y después de varios intentos, lograron subirlo a un taxi y llevarlo hasta la Clínica Crecer, donde los médicos de turno le prestaron atención inmediata.

A pesar de que sus amigos hicieron todo lo posible para que la vida de Julio Teherán no se apagara, después de estar 15 minutos en la clínica, los médicos les dieron la mala noticia: “Fabio falleció”, recuerdan con dolor sus conocidos.

Muy querido

La víctima fatal habia cursado algunos semestres de Comunicación Social en la Universidad de Cartagena y trabaja en un reconocido restaurante de comidas rápidas y era el segundo de cuatro hermanos.

"Yo vivía con él, por eso no sé que fue lo que pasó con exacitud. Solo puedo decir que Fabio no era de problemas. A mí me avisaron que había muerto a las 4:45 de la mañana", dijo en la morgue de Medicina Legal, Ascención Julio, su padre.

Sus amigos lo recuerdan como una persona alegre, carismatica, buena gente y sobretodo amoroso. Fabio hacía parte de la comunidad LGBTI.