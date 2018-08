Familia pierde todo en un incendio en La Princesa y pide colaboración

Con voz entrecortada y un semblante de preocupación, Liliana Medina Ledezma relató el hecho ocurrido en la tarde del sábado 25 de agosto, en el que un incendio acabó con todo lo que había en el segundo piso de su vivienda, ubicada en la urbanización La Princesa del barrio Ternera.

Entre las 3:00 y 3:30 de la tarde, vecinos del sector comenzaron a notar que el humo salía de la casa de Medina, quien se encontraba, en ese momento, en compañía de sus 2 abuelos, su madre, su hija y 3 empleadas, que la ayudan en el negocio de comidas rápidas, considerado el más popular de la zona.

Según Bomberos, el incendio, que solo dejó pérdidas materiales, se generó por un corto circuito que hubo en uno de los cuartos que estaba cerrado, por lo que solo minutos después la mujer y sus acompañantes se dieron cuenta de las llamas, que ya alcanzaban gran parte del segundo piso de su residencia.

“Sentí el olor a humo, pero cuando quise subir ya estaba muy propagado y como el cuarto estaba cerrado tuvimos que tumbar la puerta, sin embargo, era demasiado tarde, pues todo ya estaba quemado. Luego, llegaron los Bomberos a apagar las llamas, pero todo estaba consumido”, dijo Liliana, residente de la vivienda.

Agregó que perdieron elementos como almohadas, colchones, ropa, entre otros, por lo que tuvieron que dormir en el primer piso en unas colchonetas que le prestaron algunos amigos, y aunque todos están bien, asegura que la impotencia y la tristeza por ratos se apodera de ella.

“Empezar de cero, ya no se puede hacer nada, lo importante es que solo fueron pérdidas materiales y todos en la casa estamos bien. Sin embargo, no deja de dar nostalgia y preocupación, pues no quedó nada. Estamos esperando que venga un ingeniero a ver si hay que tumbar las paredes”, puntualizó.

En cuanto al negocio, Liliana manifestó "que con ayuda de las autoridades pudieron abrirlo en el parque que queda frente a la casa, pero será por un tiempo determinado, pues esperan recuperar sus cosas".

Vecinos de La Princesa se han solidarizado con la familia Medina, que pide la colaboración de la comunidad cartagenera para que le ayude con la donación de elementos, especialmente colchonetas, almohadas y cobijas para poder dormir.

Cabe recordar que Liliana y su esposo, Álvaro Mellado Guzmán, son conocidos en el barrio por su negocio de comidas rápidas y porque el pasado 9 de abril de 2017, Álvaro, chef cartagenero, fue uno de los que viajó a Mocoa como voluntario para cocinarle a los damnificados, que dejó una de las peores tragedias naturales de la historia en Colombia. (Lea aquí: Dos Cartageneros solidarios en Colombia)

Si deseas ayudar a esta familia con cualquier tipo de donación puedes comunicarte al télefono fijo 6619916.