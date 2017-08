Familiares de Jalima López creen que la mató la anestesia

Indignados. Así se encuentran los familiares de Jalima Elena López Saleme, la mujer que falleció en la Clínica Barú el martes a la 1 de la tarde, al parecer, por ser alérgica a la anestesia general que le aplicaron para realizarle un procedimiento quirúrgico.

Sus familiares iniciaron acciones legales para saber las verdaderas razones de lo sucedido, pues ellos manifiestan que ella fue para que le curaran dos dedos de su mano derecha.

“Ella solo fue para una curación, era la última, no entendemos por qué usaron anestesia general y no local”, dijo en la morgue de Medicina Legal Elvia López, sobrina de la mujer.

El accidente

Hace un mes Jalima conducía su motocicleta por Mamonal cuando un perro se le atravesó haciendo que la mujer perdiera el control del vehículo de dos ruedas y cayera al pavimento.

“Ella metió la mano derecha para no golpearse el rostro, por lo que se quemó y arrancó parte de la piel de la muñeca. El dedo meñique y anular le quedaron tiesos”, dijo la sobrina.

Desde ese día la mujer fue atendida en la Clínica Barú, por el SOAT de la moto.

“Le dieron 20 días de incapacidad y 3 curaciones o lavados prequirurgicos. El de ayer -el martes- era el último”, agregó.

“Ya se lo habían hecho”

Cuentan que el primer lavado se lo hicieron sin ningún tipo de inconveniente y le programaron la cita para la segunda curación.

“El segundo lavado se lo hicieron hace unos 15 días. Ese día también le pusieron anestesia general y no entendemos por qué, pues para curar o lavar una herida superficial, no tienen que hacer todo eso”, comentó la sobrina.

Todo indica que ese día a la mujer le preguntaron si era alérgica a algún medicamento a lo que ella, según dicen sus familiares, respondió con la verdad. Sin embargo, le hicieron el procedimiento y todo salió bien.

“Desde ese día, le dijimos que no fuera más a esa clínica ya que para una simple curación, no tenían que hacer todo eso, pero ella fue y pasó esto”, expresó la familiar.

Fue con una amiga

Jalima, quien trabajaba como mercaderista en varios centros comerciales, salió el martes con una compañera de trabajo hacia la clínica, pues era algo ambulatorio y no se demoraría.

“Ella llegó a la clínica a las 6:30 a.m. y a las 7 ya la estaban metiendo a cirugía. La amiga nos dice que ella al ver que se estaban demorando, fue a preguntar qué pasaba y le dijeron que le había dado un paro. Enseguida nos llamó”, dijo Elvia.

Su muerte

“A la 1 de la tarde nos llamaron a decirnos que había muerto, después de sufrir varios paros cardiorrespiratorios, pero en el acta de defunción dice 1:45. Eso tampoco lo entendemos, expresó.

Los familiares aseguran que buscaron a los médicos y directivos de la clínica, para que les explicaran lo sucedido y ellos, según dicen, no quisieron hablar.

“No quisieron darnos explicaciones. No hablaron con nosotros ya que todo está en manos de la Fiscalía”, comentó la familiar.

Desde que se conoció el caso, el defensor del paciente, el doctor Henry Vergara ha hecho acompañamiento a los familiares y personal del Dadis está ayudando en la investigación.

Esto dice la Clínica

En un comunicado oficial, la clínica le aseguró a los medios de comunicación que la víctima llegó a la clínica sin el consentimiento de sus familiares y le practicaron el procedimiento de manera exitosa.

“Cuando pasó a recuperación Jalima López manifestó que no tenía dificultad para respirar y la doctora encargada le suministró medicamentos para descartar alguna alergia. La apaciente no reaccionó y se le realizó un rayos X, donde no se evidencia edema pulmonar. Empieza a complicarse y entra en un paro respiratorio”, reza parte del comunicado.

En el documento se evidencia que a Jalima no la podían intubar porque la tráquea estaba inflamada, por lo que, según dice, le iban a hacer una traqueotomía, pero entra en el segundo paro y después de estabilizarla, le colocan un ventilador para que reaccione, pero fallece después de varios intentos.

También aseguran que la mujer negó ser alérgica a algún medicamento.

La clínica emitió un comunicado de prensa, donde aseguraron que la mujer no les habló de las alergias que le producían algunos medicamentos.

Elvia López, sobrina de la víctima, espera que todo esto se aclare.