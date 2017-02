Fiesta de picó en Turbaco terminó con muerte y caos

Tiene familia en el sector Cucumán del barrio Paraíso, en Turbaco. Fue soldado profesional y por vueltas de la vida terminó en Emiratos Árabes (Medio Oriente). Allí se radicó y trabaja prestando servicios de vigilancia privada. Pero el hombre, a quien llaman ‘el Pibe’, decidió regresar a Turbaco a tomar unas vacaciones, según indagaciones de la Policía Metropolitana. Sin embargo, hoy su vida dio un gran giro tras una noche de tragos y seguramente tiene una resaca que difícilmente olvidará.

Mientras hace unos meses se paseaba por uno de los países más ricos del mundo, ayer estaba encerrado en uno de las celdas de paso de la Fiscalía, en Crespo. La razón: fue capturado por la Policía Metropolitana tras ser señalado de matar a un amigo suyo en Turbaco, quien tenía 18 años y era DJ. El hecho generó caos y una multitud saqueó y destrozó la casa del presunto asesino, donde había un baile de picó en el que se armó la reyerta.

La víctima mortal del suceso fue José Ángel Ramos Ruiz, quien también vivía en el sector Cucumán. Estudiaba gestión hotelera y era el menor de cuatro hermanos. Sus parientes dicen que era muy amigo de ‘el Pibe’ y que desde hace dos meses tocaba un picó que este tenía. “‘El Pibe’ se lo llevaba para todos lados a donde llegaba el picó, para que pusiera la música, eran muy amigos”, contó Yomaira Ruiz Teherán, madre de José Ángel.

El martes en la noche, ‘el Pibe’ hizo una fiesta en casa de su hermana, en Cucumán. Allí residía desde que llegó a Turbaco. Buscó a José Ángel, quien vivía a unos pasos de allí, para que pusiera la música en el picó. Los tragos iban y venían. “Fui a buscar varias veces a mi hijo. Me dijo que no me preocupara porque hoy -miércoles- tenía que hacer una exposición y se tenía que levantar temprano”, relató la madre del joven DJ.

Se dice José salió de la fiesta, pero al poco tiempo, a la una de la madrugada de ayer, regresó porque le dijeron que había una pelea en la que habían cortado a un primo suyo. Al sentir el estropicio, Yomaira salió en busca de su hijo. “Lo tomé por el brazo y lo traía para la casa cuando ‘el Pibe’ y otros dos hombres que lo acompañaban empezaron a disparar contra la multitud. ‘El Pibe’ estaba a un metro y disparó. Mi hijo cayó al piso y le dije ‘me mataste a mi hijo’, pero eso no le importó y siguió disparando. Pese a la balacera me quedé con mi hijo y me di cuenta que tenía una herida en la cabeza. Él fue el único baleado”, relató Yomaira Ruiz.

El joven fue socorrido por amigos, que en una moto lo llevaron al hospital municipal, donde llegó muerto. ‘El Pibe’ se encerró en casa de su hermana, pues una multitud quería lincharlo. Fue necesario que miembros del Escuadrón Antimotines de la Policía Metropolitana llegaran y controlaran la situación. ‘El Pibe’ fue capturado por la Policía. Sufrió golpes leves por parte de la multitud que pedía justicia. Instantes después, la turba saqueó y destrozó la casa donde vivía este. No dejaron nada, se robaron hasta los marcos de las puertas internas. Quemaron el picó y dos motos parqueadas frente a la vivienda.

“La reacción de la Policía permite la captura del agresor. No pudimos incautar el arma de fuego, pero estamos en actividades investigativas para lograr la ubicación de este elemento que es necesario dentro del proceso investigativo”, indicó el general Luis Poveda, comandante de la Policía Metropolitana.