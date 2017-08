Fiscal de Cartagena presuntamente recibía dinero de detenido para beneficiarlo

El próximo 11 de agosto se sabrá la suerte que correrán las dos fiscales capturadas tras ser señaladas de pertenecer a una red de corrupción al interior de la Fiscalía, fueron capturadas junto a otras cinco personas por la misma situación. Ese día, continuará la audiencia de Garantías contra estas personas y el juez que lleva el caso deberá decidir qué medidas les impondrá.

Es decir, si les dará prisión domiciliaria, si los asegurará con cárcel o si quedan en libertad. A los procesados les imputaron los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio y concusión.

Este medio tuvo acceso a audios de interceptaciones de llamadas que hizo la Fiscalía en el proceso investigativo. En uno de estos se escucha una conversación entre Juana Villalba García y Yacira Obregón Taján, una mujer que hizo su judicatura en la Fiscalía Tercera Especializada, en la que estuvo encargada la fiscal María Bernarda Puentes.

En la conversación, Juana, esposa de un procesado por narcotráfico llamado Benjamín Herrera, le reclama a Yacira que, presuntamente, le había entregado $48 millones para que arreglara el proceso de su marido y lograra que le dieran prisión domiciliaria. Ello lo lograrían tras un preacuerdo que, supuestamente, plantearon a un juez las fiscales María Bernarda y Silvia Angulo, encargadas de la investigación y quienes recibirían parte del dinero por ello. Sin embargo, el juez no aceptó hacer el preacuerdo.

“Usted no me habló de apelación, usted me habló fue de solución. Esa solución me la buscas tú Yacira porque pagué 48 millones. Para lo que yo veo, aquí no hay nada de solución”, le reclama Juana a Yacira. En otro audio, sería Yacira quien habla con otra mujer respecto a otro proceso penal que, supuestamente, llevaba María Bernarda y el cual buscarían precluir.

“La doctora quiere arreglar, pero no quiere como la otra vez. Me mostró el expediente original de la Fiscalía. Yo leí hoja por hoja y había como 30 hojas. Yo me quedé loca y dije esta hijueputa de dónde va a sacar esto en un sobre de manila. O se lo trajo escondida de la doctora, o la misma doctora lo mandó, porque como que están demasiado arrutanadas, que le dirían: ‘muéstraselos a ellas, para que ella les diga ese es un mandado directo que ella les va a decir’. Entonces ellas como que dirán: ‘si con Benjamín nos fue súper bueno, con este grupo nos irá súper mejor’. Entonces me dice: ‘este arreglo aquí es para precluir, para archivar’. Pero yo no le quise dar mucho color, mucha importancia a la vaina porque me dice y que ‘bueno tienes es que mostrarme, yo igualmente no le voy a sacar copia, no le voy a dar copia a nadie porque esos tipos no son de jugar, esos tipos no juegan carrito”, se escucha en el audio.