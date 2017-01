Fiscalía intentará demostrar que niña murió por estrés traumático

Noventa días tendrá la Fiscalía para presentar el escrito de acusación contra Yeimi De Voz Díaz y Amaury Torres Cardona, coordinadora de ruta y conductor de la van escolar de un colegio en Bocagrande, en la que hallaron muerta a una estudiante de 4 años. Así lo establece la ley, ya que el jueves a las dos personas, por petición de la Fiscalía, les imputaron el cargo de homicidio culposo en una audiencia pública. La joven y el conductor están libres mientras afrontan el proceso de juzgamiento. En la audiencia de imputación trascendió que, según los estudios hechos por Medicina Legal, la niña habría fallecido por muerte súbita o una enfermedad congénita.

Sin embargo, la Fiscalía tiene pruebas con las que pretende demostrar que la menor habría muerto por estrés traumático, al verse encerrada y sola en el vehículo, el 27 de septiembre del año pasado. También se supo que la niña sacó de su bolso un impermeable que su madre le había guardado, y se lo puso. Lo habría hecho en medio del desespero.

La Fiscalía pretende demostrar que el descuido de la coordinadora de ruta y del conductor de la van escolar no cumplieron con sus deberes y que esto habría sido determinante en la muerte de la pequeña. También que la menor no pereció por una muerte súbita, como lo reportó Medicina Legal en un principio. Hay que recordar que el día de su muerte, la menor iba en la ruta y no bajó al llegar al colegio. Su ausencia no fue notada y cuando el conductor fue a buscar la van para llevar a los niños a su casa, la encontró muerta dentro del vehículo. La llevaron al Hospital de Bocagrande, pero los médicos indicaron que había muerto hace varias horas.