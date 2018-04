Fue capturado por violencia intrafamiliar, pero aún causa miedo

Cada avance en la denuncia que Arinda García hizo contra su exesposo Giovani Morón por violencia intrafamiliar, en lugar de aislarla del peligro, la acerca más al fuego. Aunque el pasado lunes, Morón fue capturado por el grupo Unipol, de la Policía judicial, hoy tiene medida de aseguramiento domiciliaria.

El 15 de abril El Universal publicó que Arinda llevaba nueve meses advirtiendo a la Fiscalía y la Policía que su expareja la va a matar y describió cada una de las agresiones que el hombre le ha hecho, incluso frente a sus dos hijas, sin que el Estado le haya garantizado la protección que necesita mientras avanza el caso.

Su martirio se publicó en otros medios y a través de funcionarios de la Alcaldía Distrital se logró la priorización del caso en la Fiscalía, cuyo resultado fue la emisión de la boleta de captura, pero desde el lunes Arinda tuvo que salir de la ciudad por miedo a las represalias de familiares de Morón.

El mismo lunes en la noche, al agresor le legalizaron la captura y le hicieron la audiencia de medida de aseguramiento, en la que el juez le concedió casa por cárcel.

“Si el lunes estaba asustada, ahora imagínate mi angustia porque esa casa por cárcel nadie la respeta. Me muero de miedo por mí, por mis hijas y por mi mamá”, narró Arinda.

Por separar las denuncias

Antonia Gómez, del Colectivo de abogadas Elenita González Pérez, quien acompaña a Arinda para que su caso sea tratado con perspectiva de género, explicó que la prisión domiciliaria de Morón es resultado de la separación de denuncias que ha hecho la Fiscalía.

“En julio del año pasado, ella denunció por violencia intrafamiliar y desde entonces anexó nuevas agresiones que se dieron cuando ya no vivía con él. La primera barrera para que el juez otorgue la medida intramural es que esas agresiones no fueron puestas como anexos sino como nuevas denuncias y eso disminuye el peso del peligro a demostrar”.

Por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía no dirige como violencia intrafamiliar las agresiones cuando las dos personas ya no conviven, sino que las convierte en lesiones personales, delito que no tiene el agravante que agrega la Ley 1257 de 2008, para garantizar a las mujeres una vida sin violencia.

“El concepto de ‘peligro extremo de muerte’, que dio Medicina Legal, está en la denuncia dirigida como lesiones personales, el fiscal no revisó todo el expediente y por eso no se demostró que Morón representa peligro para Arinda y para la sociedad, porque también hay otras denuncias por lesiones personales contra él”, aclaró Gómez.

A eso se suma que ayer se daría una audiencia de protección para definir si le brindaban seguridad especial a la mujer, pero fue cancelada porque no llegó el fiscal, por lo que a pesar de la aparente reacción del ente investigador, Arinda sigue indefensa.

Tampoco hay fecha para una nueva audiencia. Mientras eso se resuelve, la Mesa del Movimiento Social de Mujeres, del que hace parte el colectivo de abogadas, organizó hoy una mesa de trabajo para crear una estrategia de apoyo y la abogada Antonia García está diseñando un argumento para que la Fiscalía fortalezca su acusación con base en la norma y con perspectiva de género.