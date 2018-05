Gaula captura a profesor por presunta extorsión y abuso sexual contra menor

Unidades del Gaula de la Policía de Barranquilla capturaron en las últimas horas a Hernán Jesús De los Reyes Aragón, quien está señalado de presuntamente haber abusado sexualmente de una estudiante, a quien le exigía relaciones íntimas a cambio de no publicar material fílmico y fotográfico de sus relaciones íntimas.

“Este hombre, que fungía como profesor de teatro de un colegio de Barranquilla, insinuó y sedujo a una menor de 14 años de edad, a la que obligó a tener relaciones sexuales. Fuera de eso la filmó en esos momentos íntimos, elementos que utilizaba para nuevamente convencerla y accederla nuevamente”, relató a los medios de comunicación el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el brigadier general Mariano Botero Coy.

Agregó que “la menor se llenó de valentía y le comenta a la situación que le pasaba a su señora madre, quien hace el contacto con nuestros hombres del Gaula, se le hace un seguimiento. El sujeto logra tener una relación con la joven y nuevamente la filma y también la golpea y le dice que si dice algo, la coloca en las redes sociales y hasta llegó a amenazarla de muerte”.

Indicó que hacía un año y medio, el profesor de 36 años, sostenía la relación íntima con la alumna, relación que fue descubierta por la madre de la joven y ante esta situación ella le propuso no ser denunciarlo a cambio de que se alejara; ante la advertencia de los padres de la menor renunció al colegio, razón por la cual dejaron de verse por tres meses aproximadamente.

Pero el docente volvió a contactar a la menor diciéndole que tenía unos videos íntimos de los dos y que si no accedía a volver a estar con él los publicaría en las redes sociales y como la joven no accedió al final le dijo que tenía que quitarse la vida porque de seguir viviendo no obtendría el perdón de Dios.

En vista de estas amenazas la madre volvió a contactar al Gaula de la Policía y se pudo capturar a Hernán Jesús De los Reyes Aragón, quien ya fue puesto bajo custodia de la autoridad competente para su judicialización.

“Es importante la captura de este individuo, porque si no se denuncian siguen haciendo daño, ya que son un peligro para la sociedad”, apuntó el general Botero Coy.