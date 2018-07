Gaula capturó a madre e hija por extorsionar a un antiguo vecino

Un insólito caso delictivo ocurrió en un barrio de Cartagena, teniendo como presuntas protagonistas a una mujer de 36 años y a su hija, de 17. Estas dos se habrían unido para intentar quitarle dinero a un hombre, a punta de chantajes y amenazas.

Pero no contaban con la estrategia que implementó la víctima, que denunció el hecho ante el Gaula de la Policía de Bolívar y aportó audios y conversaciones de Whatsapp, que permitieron a investigadores lograr la captura de las dos mujeres por el delito de extorsión. Un investigador del Gaula develó que todo empezó cuando el hombre de 40 años vivía en el barrio 7 de Agosto, en Cartagena. Fue allí cuando conoció a la menor de 17 años y a su madre.

Estuvo viviendo en ese sector por un tiempo y luego se mudó a otro barrio de la ciudad. Pero fue entonces, según relató a investigadores del Gaula, cuando empezaron las llamadas en las que le exigían dinero. Puntualmente, le pedían 300 mil pesos.

“El señor indicó que desde que se mudó empezó a recibir las llamadas por parte de una de sus antiguas vecinas y de su hija. Nos explicó que le escribían a su cuenta de Facebook, a su Whatsapp y que también le hacían llamadas al celular, para decirle que tenía que entregarles 300 mil pesos, o de lo contrario terminarían con su hogar.

“Le advertían que le dirían a su mujer que este hombre había tenido un supuesto amorío con la menor de 17 años, para que así ella lo dejara. También lo amenazaban diciéndole que si no entregaba el dinero irían a la Fiscalía y lo denunciarían por tener relaciones con una menor de edad”, relató uno de los investigadores del Gaula.

Durante varios días el hombre recibió llamadas y mensajes, y fue entonces, cuando pensando en denunciar lo que pasaba, empezó a grabar llamadas por su cuenta y a hacer pantallazos de las conversaciones de Whatsapp. Luego, denunció la situación ante miembros del Gaula de la Policía de Bolívar, entregando todo el material que había recolectado.

Una de esas conversaciones telefónicas fue la siguiente:

Víctima: Quiero que digas la verdad, que yo contigo no me he acostado.

Menor: Pero dijiste que me ibas a mandar eso -el dinero- y no me has mandado nada.

Víctima: Di la verdad, yo nunca me he acostado contigo.

Menor: Ajá, y entonces.

Víctima: Sí, yo te la doy, dime dónde quieres la plata, yo te la doy. Mi familia se perdió por tú estar diciendo que me acosté contigo.

Menor: Bueno si tú quieres yo digo la verdad. Yo digo eso, pero si me sueltas lo que me dijiste que me ibas a soltar. Acá en mi casa están bien emputados y están haciendo vueltas, si quieres que deje eso así, tienes que darme lo que me vas a dar.

Pero eso no fue todo. Este medio también conoció algunos de las conversaciones por Whatsapp entre la víctima y la menor:

Menor: Hola, entonces.

Víctima: Dime.

Menor: Dónde estás.

Víctima: Trabajando.

Menor: Ya mi mamá se va para su casa. Tú crees que te vas a burlar. Si tú no me das eso hoy, mañana me voy para la Fiscalía.

Menor: Ajá, entonces, yo necesito mi plata. No y que salías a las 2 de la tarde.

Víctima: Yo necesito primero dejar todo listo en mi trabajo, no puedo salir así.

Y las conversaciones con la madre de la niña también quedaron grabadas. “Págame la plata que quedaste en darle a mi hija”, le dice la mujer al denunciante, en una de esas conversaciones aportadas a la investigación.

Con los elementos materiales aportados por el denunciante y otras labores, los miembros del Gaula trabajaron de la mano de la Fiscalía Seccional Bolívar y fue así como obtuvieron una orden de captura contra la mujer y su hija, por el delito de extorsión.

El Gaula montó un plan entrega, asesorando al hombre que denunció el hecho, y este pactó una cita con las dos mujeres para entregarles el dinero que le pedían. Se encontraron en un centro comercial en el Pie de La Popa y tanto madre como hija se reunieron en una mesa con el denunciante. Mientras, miembros del Gaula estaban cerca y grabaron cuando la víctima entregaba el dinero que le exigían. Fue entonces cuando las dos mujeres fueron capturadas. Las llevaron ante jueces de Garantías. A la mujer la aseguraron con detención domiciliaria, mientras que a su hija la dejaron en libertad, pero seguirá ligada al proceso de investigación.