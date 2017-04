Golpearon a un hombre hasta causarle la muerte

Descamisado, descalzo, con la cabeza hacia un lado y con gotas de sangre recorriendo su rostro. Fue la primera imagen que tuvieron las personas que encontraron el cuerpo sin vida de Juan Carlos Martínez Acosta, la mañana de ayer en el patio de su casa en el barrio Miraflores de Magangué. Lo segundo que observaron fue su posición: sentado en una hamaca. Quienes llegaron al lugar observaron todo detenidamente y se dieron cuenta de que también había rastros de sangre en el suelo y botellas de licor. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hicieron? Se preguntan los vecinos. No tuvieron muchas respuestas.

LOS HECHOS

Según la policía, a Juan Carlos lo golpearon varias veces con un objeto contundente hasta que se murió. Presumen que se desangró debido al estado de inconsciencia en el que lo encontraron.

ESTUVO DE PARRANDA

Los vecinos de Juan Carlos, conocido en el sector como Juancho Piojo, dijeron que a las 10 de la noche del lunes aún escuchaban voces de personas dentro de la casa y música a todo volumen de los que estaban bebiendo licor.

“No sabemos a qué hora Juancho Piojo decidió irse a dormir. Lo cierto es que esta mañana (ayer) le tocamos la puerta varias veces y no respondió. Por eso decidimos entrar”, relató un allegado a la víctima.

HALLADO A LAS 6:00 a.m

Juan Carlos era vendedor de agua de coco, sus clientes madrugan para comprarle la bebida, pero ayer no pudieron hacerlo. Tocaron, pero él no abrió la puerta. Un conocido recordó que la entrada del patio de la casa la mayoría de veces estaba sin seguro, así que decidió ingresar para saber qué había pasado con Juancho.

“Entramos y allí estaba. Intentamos llevarlo al hospital, pero ya era demasiado tarde”, destacó el amigo de la víctima.

Esas mismas personas que ingresaron hasta donde estaba el cadáver de Martínez Acosta e intentaron ayudarlo, fueron las que llamaron a la policía para informar de lo que sucedió.

Al llegar, se dieron cuenta de que ya Juan Carlos estaba muerto y realizaron la inspección de la vivienda para encontrar pruebas que conduzcan a los responsables.

“Estamos indagando y tratando de establecer quiénes son los hombres que beben licor con la víctima y si su muerte es producto de una riña”, puntualizó una fuente judicial.

Una hipótesis de la comunidad deja ver que puede tratarse de un hurto, pero la autoridades descartaron la versión, pues en la casa no había objetos de valor y la víctima conservaba sus pertenencias intactas.