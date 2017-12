Grave niña que resultó herida en el accidente en el que murieron sus padres

Este será un fin de año amargo y triste para la familia Peña Ayala. Un evento trágico marcó la historia de dicha familia, oriunda de Marialabaja.

Y testigo del suceso fue la pequeña Vanesa Victoria Peña Ayala, quien a sus 9 años perdió a sus padres de un solo golpe. (Lea aquí: Dos personas muertas en accidente de tránsito cerca a El Viso)

Estos murieron en un accidente de tránsito que ocurrió ayer en la madrugada en la carretera Troncal de Occidente, en el sector de La Cruz del Viso.

Las víctimas mortales del hecho fueron Eduardo Peña Teherán y su esposa Liliana Ayala Yepes, de 38 y 36 años. Estos vivían con su hija Vanessa Victoria en Marialabaja, de donde eran oriundos.

La mala hora ocurrió a las 4:30 de la madrugada de ayer, cuando Eduardo manejaba su moto, de placa PHU-24E, marca Bajaj Discovery. En el vehículo llevaba de parrilleras a su hija, de 9 años, y a su esposa. Transitaban por la carretera Troncal con sobrecupo y la oscuridad hacía más difícil la situación. Iban en sentido hacia Cartagena.

Al pasar por La Cruz del Viso, Eduardo no vio un camión que estaba parqueado junto a la carretera y se fue contra la parte trasera de este. Aún no se sabe por qué Eduardo no puedo frenar para evitar la colisión. Si fue que el camión no tenía luces de parqueo, si era la moto la que iba sin luces o si este último vehículo sufrió alguna falla mecánica. También se investiga si hubo exceso de velocidad.

Lo cierto es que la moto y sus ocupantes se fueron contra la parte trasera del camión, de placas RDI-026.

El impacto fue tan violento, que Eduardo murió en el acto, quedó enredado en una de las llantas traseras del camión, junto a su moto. Su mujer quedó muerta a su lado, mientras que su hija quedó debajo del vehículo de cuatro ruedas.

Personas que transitaban por esa zona notaron lo ocurrido y fueron a auxiliar a las víctimas, llamando a una ambulancia. Constataron que las dos personas mayores estaban muertas. Entre varias personas pudieron rescatar a la pequeña, que tenía signos vitales.

En una ambulancia fue llevada al hospital local de Marialabaja, donde recibió atención médica inmediata. De allí fue remitida en ambulancia a Cartagena.

Fue internada en la Clínica Madre Bernarda, donde ayer mismo fue sometida a varias intervenciones. Sus parientes están devastados. Hace solo un par de días Vanesa celebraba la alegría de la Navidad, y ahora se debate entre la vida y la muerte, sin saber que perdió el calor de sus dos padres. Quedó huérfana.