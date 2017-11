Habla familia de esparrin asesinado en riña en una buseta

En el gremio de los conductores de busetas de rutas urbanas, Neiver Enrique Moreno Morales era muy conocido. Apenas tenía 18 años, pero ya llevaba 6 trabajando como esparrin, en distintas rutas.

El joven estaba muy feliz en los últimos días, pues se estrenaba como papá. Su hijo tiene apenas 22 días de nacido y la llegada del pequeño lo tenía lleno de dicha. El martes en la mañana, salió de su casa, en el sector El Progreso de Olaya Herrera, a trabajar. Sin embargo, su mujer y su hijo se lo quedaron esperando, pues la muerte lo sorprendió ese día en la noche.

En medio de una riña en la buseta de la ruta Olaya-Centro en la que prestaba sus servicios, sería un joven venezolano quien lo hirió y le causó la muerte. El presunto homicida resultó herido y está en una clínica bajo la vigilancia de la Policía Metropolitana, ya que está en calidad de capturado.

“Cogía el transporte, pero no pagaba”

Todo indica que la víctima conocía a su presunto victimario. Las indagaciones de la Policía Metropolitana de Cartagena dejan ver que se habían visto en otras ocasiones, ya que el venezolano, de 36 años, se subía a cantar en la buseta en la que trabajaba Neiver, para luego pedir dinero a los pasajeros.

“El esparrin con cierta frecuencia le hacía reclamos, siempre el artista cogía el transporte, pero no lo pagaba. En esta ocasión, le dijo que si no lo pagaba, se bajara”, indicó Juan Carlos Rivera Florián, comandante operativo de la Metropolitana.

Orlando Moreno, padre de la víctima mortal, contó que el hecho ocurrió poco después de las 10 de la noche del martes, cuando el artista venezolano abordó la buseta en el barrio El Prado, en la avenida Pedro de Heredia.

“Me dicen que la buseta estaba llena y que cuando el artista se subió, Neiver le dijo ‘mira que la buseta está llena, págame el pasaje o te bajas, porque no me vas a dejar montar a la gente’. Eso le molestó al agresor, quien respondió: ‘no me voy a bajar nada, y haz lo que quieras’”, contó el padre del esparrin.

Frente a pasajeros

Eso provocó una discusión y luego vino el enfrentamiento en pleno pasillo de la buseta, frente a los pasajeros, lo que generó momentos de pánico. Así lo indicó el coronel Rivera, quien además señaló que el esparrin se armó con una machetilla, mientras que el artista sacó una navaja.

Sería el esparrin quien le causó una herida en la cabeza con la machetilla al venezolano, mientras que este le causó dos heridas en el tórax a su contrincante. Los dos hombres bajaron del vehículo y el andén fue el escenario de la riña. Cuando el esparrin se desplomó ante las heridas sufridas, varias personas se le fueron encima al venezolano, quien sufrió un golpe severo en el cráneo con un arma contundente.

Al esparrin lo llevaron a la Clínica Crecer, pero allí llegó sin signos vitales. Los médicos intentaron reanimarlo, pero fue en vano y declararon su muerte. Al venezolano la Policía lo trasladó al Hospital Universitario del Caribe, donde hasta ayer seguía internado.

Sus lesiones son delicadas, pero está fuera de peligro, estable. Está en calidad de capturado y deberá responder por la muerte del joven de 18 años. “Corroboramos si tiene antecedentes penales. Cruzamos información con Migración Colombia para averiguar todo de este ciudadano y ver en qué situación está en el país”, indicó el coronel Rivera.

“Me fueron a avisar lo que había ocurrido como a las 11 de la noche. Una de las heridas que sufrió mi hijo le afectó el corazón”, concluyó el padre de Neiver.