Habla familia de presunto ladrón abatido en Las Gaviotas

Pese a lo que indican las versiones iniciales de las autoridades, el padre de Yosnaider Navarro Méndez asegura que su hijo no era un ladrón e indica que no está claro el hecho en el que lo mataron.

El joven de 21 años fue abatido el domingo en la noche junto al puente de Las Gaviotas y la avenida Pedro de Heredia. Uniformados lo mataron a balazos porque, presuntamente, atracaba a dos mujeres.

El hecho ocurrió a las 7:30 de la noche del domingo. Una versión policial deja ver que una joven estaba junto al puente de Las Gaviotas esperando a una prima. Esta llegó a bordo de una mototaxi, que conducía Marcial Gómez Julio. Las jóvenes pagaban la carrera cuando un sujeto en una moto, de color negra, apareció y las intimidó con un arma de fuego. Este sería Yosnaider.

Las indagaciones dejan ver que les habría exigido los celulares a las jóvenes, pero no contó con que cerca de allí estaba un miembro de la Sijín de la Policía Metropolitana. El policial se acercó y dijo: “Alto, policía nacional”. Pero Yosnaider, presuntamente, le apuntó y le habría disparado. Ello dio comienzo a un cruce de balas. Bravo recibió cuatro balazos en el abdomen, mientras que el mototaxista que acababa de dejar a una de las víctimas del robo resultó herido en un brazo. A ambos los llevaron a centros médicos. Yosnaider murió en la Clínica Barú. En el lugar del hecho la Policía encontró el revólver que habría utilizado para el atraco.

“Una hora antes que ocurriera el hecho yo había hablado con Yosnaider en la casa, en el barrio República de Venezuela. Decían que era venezolano, pero no es así. No sé lo que pasó, pero lo que sí tengo claro es que mi hijo no era un ladrón”, relató el padre del joven abatido.