Habla madre de hombre que fue linchado en el Pie de La Popa

La de ayer fue una mañana amarga para Ana Gómez. La mujer mayor reside en el barrio El Caño de Villanueva y cuando apenas salían los primeros rayos de sol, una conocida que tiene una microempresa en Cartagena la llamó por teléfono. No eran buenas noticias. La conocida le dijo que a su hijo Jorge Luis Gómez Vega, de 32 años, lo habían matado, y que su cadáver estaba como NNen la morgue de Medicina Legal en Cartagena. Ana no lo podía creer, así es que tomó apenas lo necesario para salir y partió, con el alma en las manos.

Llegó a la morgue, esperando que todo fuera una confusión, pero la realidad le cayó de golpe cuando funcionarios del instituto le mostraron una fotografía del cadáver. “Es él, mi hijo está muerto. Tenía ese tatuaje en el cuello, no puede ser, por qué me hicieron esto”, gritaba luego de confirmar la muerte. Pero un llanto aún más triste y con reproches vino después, cuando se enteró que fue una turba la causante de la muerte de Jorge, tras ser señalado de participar en un robo. Lo lincharon.

“Jorge podía ser lo que sea, pero nunca atracador. Prefería no comer o quedarse en una calle antes que robar. Él era vendedor ambulante, no ratero”, decía Ana entre lágrimas. En el hecho otro hombre señalado de participar en el mismo robo fue capturado por la Policía Metropolitana.

El suceso ocurrió a las 9 de la noche del miércoles, cuando tres sujetos abordaron a un albañil de 54 años, mientras este esperaba un bus en una acera de la avenida Pedro de Heredia, en el sector El Toril del Pie de La Popa. La Policía indicó que a la víctima le quitaron $90 mil y sus agresores huyeron. La víctima alertó a uniformados que patrullaban el sector y a transeúntes. “Los uniformados iniciaron la persecución de uno de estos sujetos quien corrió por la avenida Pedro de Heredia, ingresando por uno de los callejones del barrio La Quinta, siendo reducido y capturado en una cancha de barro ubicada en este sector, donde fue identificado como Jorge Eliécer Muñoz Nieto, conocido como ‘el Duende’, de 34 años, reciclador y habitante de calle. Otro de los atracadores huyó”, informó la Policía.

Sin embargo, una turba quería cobrar el atraco al albañil y tras señalar a Jorge Luis Gómez de participar en el hecho, lo golpearon. Se dice que varios motorizados llegaron y lo agredieron con armas blancas, causándole varias heridas. Jorge cayó muerto en una acera de la Pedro de Heredia. Su cuerpo fue llevado a la morgue de Medicina Legal, donde ingresó como NN por no tener documentos. “Este es un hecho infortunado. Nosotros sí pedimos a la ciudadanía que nos ayude, pero a capturar y retener a las personas, no a maltratarlas, no a tomar justicia por su mano. Pasar de un comportamiento de una persona de bien, a ser procesado por homicidio no es lo que queremos. Este no es el camino”, expresó el general Luis Poveda, comandante de la Policía Metropolitana.

Pese a las indagaciones de las autoridades, la madre de Jorge asegura que su hijo no estaba robando. “Él vivió en el Barrio Chino, en Cartagena, hasta el 23 de diciembre. Se vino porque un hombre que hacía diez años estuvo a punto de matarlo al darle una cuchillada en el pecho, lo estaba volviendo a molestar. Ayer -miércoles- me pidió 15 mil pesos y me dijo que se venía a Cartagena a trabajar como vendedor ambulante porque tenía que comprarle la lista del colegio a sus dos hijos, que tienen 10 y 12 años. No sé si fue que lo confundieron, o si fue ese hombre con el que tenía problemas quien le hizo una trampa para que creyeran que era él quien había atracado, pero Jorge no era atracador”, sentenció Ana Gómez.