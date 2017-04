Hablan familiares de hombre que murió en accidente de microbús

A las 7 de la mañana del miércoles, Luis Eduardo Sosa Movilla salió de su casa en Olaya Herrera, sector El Progreso. El hombre de 55 años iba a trabajar, pero en el camino lo sorprendió la muerte. Pereció luego de salir herido en el choque de un microbús contra un poste, en Marbella. Al parecer, minutos antes del accidente el conductor habría dejado el volante al sparring para que este practicara.

Mildred López, sobrina de Luis, contó que este se dedicaba a construir cajas de sonido para busetas, por eso era tan conocido en el gremio de conductores de la ciudad. “Antes de salir de la casa desayunó con su señora y se despidió normalmente”, dijo entre lágrimas López.

Sin embargo, ese miércoles en la tarde ocurrió el accidente en el que sufrió múltiples heridas y golpes, tras salirse del microbús en el que iba, hecho que ocurrió en la avenida Santander.

“Una prima de su esposa, quien iba con él en el bus, nos avisó. Salí de inmediato al lugar del accidente, pero no estaba allí y cuando pregunté me dijeron que todos los heridos estaban en la clínica Barú. No sabíamos qué era lo que había pasado realmente. Ella -la prima- nos dijo que había quedado debajo del microbús, luego nos enteramos que estaba en la clínica Cartagena del Mar”, narró Mildred, quien también comentó que al llegar a la clínica los médicos le confirmaron que allí había llegado muerto, y aunque le hicieron reanimación, no reaccionó. Luis Eduardo sufrió una herida en la pierna derecha que le afectó la vena aorta y esto hizo que se desangrara.

Además de la tragedia de Luis, diez personas resultaron heridas en el mismo accidente. Entre ellas una joven de 19 años, quien se cree tiene una fractura en la cadera y lesiones en la pelvis. Fue llevada a la clínica Barú, pero debido a la complejidad de sus heridas fue remitida a una clínica de Barranquilla. Un pariente indicó a través de una red social que la joven podría perder la movilidad de sus piernas.

Según conoció Mildred, el sparring, quien vestía una bermuda, suéter y chancletas, habría cogido el microbús minutos antes del accidente y, al parecer, se aturdió por algo. Presuntamente, iba a alta velocidad y cuando transitaba por Marbella, en vez de presionar el freno, habría pisado el acelerador y chocó contra el poste.

La prueba de alcoholemia realizada al conductor salió negativa y las autoridades de tránsito investigan si hubo una falla mecánica en el vehículo. Pese a que los familiares de la víctima mortal la reconocieron, no portaba documentos de identificación y por eso están a la espera de una prueba de ADN que permita corroborar la identidad. Solo así los familiares del hombre que murió podrán retirar el cadáver de la morgue de Medicina Legal y darle cristiana sepultura.