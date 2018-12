Hablan familiares de joven que murió en Pasacaballos

“Mi hijo sufrió de epilepsia, así como yo también lo sufro, pero él no se ahogó. Ni siquiera alcanzó a entrar a la poza, el ataque le dio en la orilla y ahí fue donde lo encontramos”, fue lo que dijo Joel Martínez Puello, padre de Carlos Martínez Ahumedo, de 23 años.

En principio, se creía que este joven había fallecido tras ahogarse en la poza Clay en Pasacaballos, donde fue hallado el viernes en la mañana por su madrastra y una vecina.

“Se estaba demorando”

Según indicó el padre, Carlos a veces se iba a bañar a la poza, puesto que en el corregimiento no hay buen bombeo de agua, pero el viernes, al ver que se estaba demorando, decidieron ir a buscarlo.

“Cuando él iba a bañarse allá no se demoraba nada, por eso ayer – el viernes – cuando mi esposa vio que ya casi iban a ser las 9 de la mañana y Carlos no venía, le dijo a una vecina que la acompañara a buscarlo y fue cuando lo encontraron ahí sin vida”, indicó el padre, quien aseguró que su hijo no alcanzó a entrar al agua y que el ataque, al parecer, le dio antes de ingresar.

“Lo encontraron en la orilla, por eso decimos que no alcanzó a entrar a la poza”, sentenció.

Iba a trabajar

Martínez Ahumedo salió de su casa a las 5:55 de la mañana. Supuestamente, iba a bañarse para después dirigirse a su trabajo, pues se ganaba la vida en oficios varios.

Amigos y familiares de Carlos, al conocer lo sucedido, de inmediato avisaron a la agentes de la policía, quienes llamaron a miembros del CTI de la Fiscalía para que realizaran la inspección técnica del cadáver.

“A mi hijo lo recogieron a la 1:30 de la tarde. Desde la mañana que lo encontramos sin vida”, dijo Joel.