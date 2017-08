Hablan familiares de la mujer que habría matado a su hermano en El Pozón

Una niña de siete meses y un bebé en camino. Carlos Ramos Martínez no contó con suerte para ver crecer a sus retoños. Lo peor es que quien le cortó sus sueños, su vida, fue su propia sangre.

Luis Ramos Martínez tiene el rostro desencajado. Ayer aún no reaccionaba ante la terrible desgracia que le tocó el sábado, a las 2:30 de la tarde, en el sector Miramar, de El Pozón.

Él fue quien contó cómo una de sus hermanas, supuestamente, asesinó a su otro hermano Carlos Andrés. (Lea:Mujer habría matado a su hermano en El Pozón)

Ellos son siete y precisamente Carlos y Luis son los últimos. La presunta homicida es quien ocupa el quinto puesto entre ellos.

La vivienda donde sucedió el hecho está divida en dos, en una conviven la presunto homicida con sus hijos, marido y otros hermanos de ella; y en la otra vivía Carlos con su familia.

Por corregir al sobrino

Carlos Ramos Martínez recibió una cuchillada mortal en el pecho. La tragedia ocurrió porque la víctima intentó corregir a un sobrino.

“Mi sobrino de 12 años estaba molestando a otros niños de la calle. Eso a Carlos no le gustaba, entonces se lo trajo para la casa a la fuerza y en ese jaloneo le rompió el suéter. El pelao le pone las quejas a mi hermana, quien enseguida empezó a reclamarle a Carlos por haber hecho eso”, recordó Luis.

Por varios minutos los hermanos se enfrentan con palabras, pero en una de esas, Carlos, según Luis, le dice a su hermana que le eche al hijo a ver si no le va a pegar. “Cuando Carlos le dijo así, mi sobrino salió con un cuchillo en la mano. Carlos se armó con una piedra y una varita para pegarle a mi hermana, pero ella le quitó el cuchillo al hijo y se le mandó encima a Carlos enseguida”, dijo Luis.

Siempre discutían

Tras el ataque de su hermana a Carlos, Luis trató de agredir al marido de su hermana creyendo que él es era responsable de la agresión.

“Vengo llegando y veo cuando mi cuñado tiene una piedra en la mano para querer pegarle a Carlos, que ya se desangraba en el suelo. Me armé a pegarle también, mientras que mi hermana gritaba que lo dejara, que él no había hecho nada, que ella era la responsable. Carlos no iba a agredir al hijo de ella, eso es falso. Todos los que vimos la pelea sabemos que no es como dice la Policía”, manifestó uno de los Ramos Martínez.

Mientras había trifulca entre estas tres personas, Carlos quedaba sin fuerzas sobre el pavimento. Un vecino fue quien lo llevó en una moto al CAP de El Pozón, donde confirmaron su muerte.

“Ellos siempre discutían porque a mi hermana no le gusta que le corrijan a los hijos y a Carlos no le gustaba que ellos estuvieran de malcriados”, sostuvo una vecina de los Ramos.

Carlos muerto y ¿su hermana?

Lo que se sabe de la hermana de Carlos es que se entregó a la Policía, pero al parecer, no fue arrestada. “Dicen que la dejaron libre. Nosotros no sabemos nada de ella”, añade Luis, mientras miraba hacia la sala de su casa, donde esperaba el ataúd con el cuerpo de Carlos.