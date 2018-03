Hablan familiares de presunto atracador al que mataron en San Fernando

Detrás de cada hecho de sangre está el dolor de una familia y muchos dramas. Y es Jesús Tordecilla quien más lamenta y llora la pronta partida de Cristian David Tordecilla Ochoa, su hijo. Al joven de 24 años lo mataron el martes en la tarde en San Fernando y todo indica que quien le dio el balazo mortal sería un cobradiario al que habría atracado.

Jesús desconoce cómo sucedió el hecho, pero reconoce que su hijo cumplía una medida de detención domiciliaria en su casa, en la carrera 53 del barrio San Pedro Mártir, pero no sabe por qué motivo, pues explica que quien se encargaba de estar pendientes de los líos de Cristian con la justicia era una hermana de este. El joven deja un hijo y era el mayor de tres hermanos.

En su momento, las autoridades confirmaron que Tordecilla Ochoa cumplía una medida de detención domiciliaria por hurto y tenía antecedentes por porte ilegal de armas de fuego.

A Cristian lo mataron el martes, a la una de la tarde. Jesús cuenta que desconoce la situación, porque estaba trabajando. Sin embargo, otra familiar del joven cuenta que momentos antes de que lo mataran, estaba solo en su casa y un amigo lo fue a buscar. Se fue con este, pero no saben a dónde o a qué. Lo cierto es que las autoridades indicaron que el joven iba de parrillero en una moto y habría atracado a dos cobradiarios en la calle Charles Chaplin de San Fernando. Este lo siguió y en medio de una confrontación, Cristian recibió una bala en la espalda, la cual le salió por el pecho. Luego que lo mataran, varias personas se acercaron y movieron el cuerpo, robándole elementos personales, entre estos sus zapatos.

“Mi hijo se dedicaba a oficios varios y con relación al caso no sabemos qué fue lo que pasó porque yo no estaba en casa. Yo me fui a trabajar y me llamaron a decirme lo que le había pasado. Tengo entendido que la mamá y la esposa estaban en el mercado, así que él quedó en casa”, relató Jesús con los ojos inundados de lágrimas, en la entrada de su casa, mientras que el fondo se veía junto a la puerta principal un letrero que decía: “Jesucristo es el camino, la verdad y la vida”.