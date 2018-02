Hablan parientes de dos de los hombres más buscados en Cartagena

La Fiscalía General de la Nación publicó esta semana la lista de los delincuentes más buscados en las distintas zonas del país, teniendo en cuenta la reincidencia en la comisión de delitos.

La institución señaló que en Cartagena los cuatro hombres más buscados son Edwar David Polo Julio, Carlos Alcides Peña Morales, Edwar Enrique Manjarrés Espinosa y Luis Miguel Martínez Espinosa. (Lea aquí: Los cuatro hombres más buscados en Cartagena)

Pero ante la publicación que hizo este medio sobre la información publicada por la Fiscalía General, los padres de Edwar Polo y Edwar Manjarrés salieron al frente. Reconocieron que estos han cometido delitos, pero no están de acuerdo en que los metan en la lista de los más buscados, porque creen que no representan alta peligrosidad.

“En marzo del año pasado, mi hijo Edwar Manjarrés cometió un hurto, estuvo detenido, pero luego quedó libre. No se presentó a las audiencias siguientes y parece que por eso le pusieron una orden de captura. Reconozco que sí hurto, pero no es un delincuente reincidente. Fui a la Fiscalía en Cartagena y allá solo tienen conocimiento del proceso de marzo del año pasado, e igual pasa en los juzgados. Tememos que por estar en esa lista, le puedan hacer algo malo”, indicó el progenitor de Manjarrés.

Este también señaló que al ver la publicación, llevó a su hijo a la Fiscalía para aclarar lo que pasaba y, posteriormente, este fue llevado ante un juez y enviado a la Cárcel de Ternera.

Así mismo, los parientes de Edwar Polo no están de acuerdo con que él esté en la lista de los más buscados. “Somos conscientes de que tiene dos órdenes de captura por hurto y que está libre. Pero el hurto es un delito menor y por ello no deberían catalogarlo como alguien que representa gran peligrosidad. No hemos hablado con él, pero tenemos miedo que alguien o algún grupo quiera tomar represalias contra él por eso”, relató un pariente de Polo.