Hablan parientes de hombre asesinado en La María

Los parientes de Néstor Santiago Morales Anaya dicen que era un hombre amable y alegre, sin problemas. Vivía en el barrio San Fernando y el jueves pasado, a las 9:30 de la mañana, salió de su hogar en busca de unas medicinas para su madre. Dijo que iba por ellas a María Auxiliadora y que luego regresaba.

Pero los minutos y las horas fueron pasando, y Néstor no regresaba. Por ello, a las 5 de la tarde, preocupada porque no volvía, la madre de Néstor lo llamó a su celular.

“Buenas, usted es familiar del señor Néstor Morales”, le contestó un hombre del otro lado de la línea. La mujer dijo que sí y fue entonces cuando el desconocido le dijo que era miembro del CTI de la Fiscalía y que a Néstor lo habían matado hacía un par de horas en el sector San Bernardo de La María. La mujer quedó destrozada y alertó a sus demás parientes.

A Morales Anaya lo balearon cuando iba de parrillero en una moto por el mencionado sector. Cerca de su cadáver quedó la bolsa en la que llevaba las medicinas que le había comprado a su madre.

“Que yo sepa, él no tenía familia ni amigos en ese barrio. No entendemos qué fue a buscar por allá”, dijo Jenniferth Díaz Morales, pareja de la víctima. Los parientes de Néstor indicaron que en el sector del hecho comentaban que lo habrían matado en medio de un atraco, pero no creen que eso sea así porque le dejaron todas sus pertenencias.

“No tenía amenazas, no entendemos por qué mataron a Néstor”, dijo un pariente.