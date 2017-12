Hablan parientes de presunto atracador que fue linchado

Fue el atraco a una mujer lo que desató la furia de la comunidad en el barrio Nuevo Horizonte, que está junto a la vía Circunvalar y cerca de Villa Grande de Indias. Allí, una turba enardecida linchó a Óscar de Jesús Suárez Romero, de 24 años.

El hecho ocurrió cerca de las 10 de la noche del domingo, cuando una mujer que caminaba por una calle fue interceptada por dos sujetos en moto. El parrillero le pidió a la mujer que le entregara el bolso, pero como esta se negó, la arrastró y le habría dado una cuchillada. Personas que estaban en el sector notaron lo que ocurría y fueron a ayudar a la víctima. El sujeto que estaba en la moto huyó, mientras que el otro presunto atracador (Óscar), fue atrapado y a punto de golpes, pedradas y palos, lo mataron. El joven tenía un brazalete electrónico del Inpec. “A pesar de la medida de detención domiciliaria por hurto, continuaba ejecutando acciones delictivas a bordo de motos, intimidando con arma de fuego a sus víctimas, especialmente mujeres, siendo reducido por miembros de la comunidad, quienes le propinan golpes hasta provocar su fallecimiento”, indicó la Policía Metropolitana.

Ayer, el padre de Óscar reclamaba el cadáver de este en Medicina Legal. Indicó que estaba de viaje cuando se enteró de lo ocurrido y vino de inmediato. Contó que Óscar deja un hijo de 3 años y que su esposa tiene 6 meses de embarazo. Sus parientes creen que no estaba robando. “Él no tenía necesidad de eso. Su mamá le conseguía aceites para motos y él los vendía. Tenía problemas porque anduvo con malas amistades y lo relacionaron con un hecho en el que no tenía que ver”, concluyó el padre del joven. El hecho está bajo investigación.