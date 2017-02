Hallan muerto a cobradiario que estaba desaparecido

Lo que le hicieron a Cristian José Cabadía Carrascal fue escabroso. El prestamista desapareció el viernes de la semana pasada y los suyos lo buscaban con desespero por toda la ciudad. La búsqueda terminó el sábado en la tarde, cuando fue hallado muerto en un sector enmontado que está a un lado de la variante Mamonal-Gambote, en jurisdicción de Arjona. La agresión que sufrió fue salvaje. Los parientes del prestamista aseveran que este fue torturado, golpeado y agredido con machete.

“Ay mi hermano del alma. Tus cejas, tu nariz fileña, de eso no te quedó nada, tu rostro lo desfiguraron. Quién fue el despiadado que te hizo eso, sin importar que tus tres hijos te esperaban en casa y que eras el amor de tu madre”, gritaba ayer una hermana del cobradiario, mientras reclamaba el cadáver de este en Medicina Legal.

Cristian era de Momil (Córdoba), pero hace 10 años se vino con su familia a Cartagena en busca de una mejor vida. Tenía tres hijos y vivía con su mujer (madre de su hijo menor), en la carrera 101 de San José de Los Campanos. Desde hace seis meses era cobradiario. Hacía los cobros en motos suministradas por la persona para que trabajaba.

El viernes salió en la tarde, sin decir a dónde iba. “A las 6:40 de la tarde le escribí al Whatsapp y me dijo que estaba ocupado. Dos horas después, lo llamé y ya tenía el celular pagado. No volvió a casa y el sábado empecé a buscarlo por todas partes”, contó la mujer de Cabadía.

La angustia se apoderaba de los parientes de Cristian, pero el mismo sábado, poco antes de las 5 p. m., su tragedia salió a flote. Lo hallaron muerto en inmediaciones de Arjona, entre maleza. “Nos dicen que tenía heridas de machete y golpes en la cara. Tenía la cara como quemada, pero parece que eso fue porque el cuerpo quedó expuesto al sol. No entendemos por qué le hicieron eso. Cristian no tenía amenazas ni problemas de ninguna clase. No sabemos si le harían eso para robarlo, porque sus cosas no estaban y la moto tampoco aparece”, indicó una familiar de la víctima. El cuerpo fue llevado a la morgue de Medicina Legal, donde ingresó como NN. El mismo sábado, sus familiares llegaron al instituto y reconocieron el cadáver. Las autoridades investigan los móviles del homicidio.