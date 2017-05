Hallan taxi que le fue robado al conductor en la madrugada de hoy

Unidades de vigilancia de la Policía Metropolitana de Cartagena encontraron en cercanías al basurero de Henequén un taxi de placas TER 122, que según el conductor le fue robado en la madrugada de este jueves.

El comandante operativo de la Policía Matropolitana de Cartagena, coronel Luis León, explicó que el taxista dio aviso oportuno a los uniformados de que había sido despojado del vehículo aproximadamente a la una de la madrugada del día de hoy; por lo que se ordenó a todas las unidades de reacción que contribuyeran en la búsqueda del carro.

"Pasé el susto de mi vida, dijo Luis Carvajal al relatar cómo fue víctima de un delincuente armado con pico de botella. "Al sujeto lo recogí en el barrio El Campestre, me pidió que lo llevará cerca a la Iglesia de Los Calamares y momentos después de subirse al carro me amenazó poniéndome el pedazo de vidrio en el cuello y ordenándome que me bajara del carro", comentó el conductor.

A las 6:30 de la mañana, casi siete horas después del robo, unidades de un cuadrante de vigilancia lo hallaron abandonado en un solar solitario.

El carro fue conducido a los patios de la Sijin y será puesto a órdenes de la Fiscalía mientras se surte la investigación y pueda ser devuelto a su propietario.

"Gracias a Dios estoy vivo, cuando uno trabaja de noche vive expuesto a perder la vida en cualquier momento, por eso me siento contento de que no me pasara nada y más de que se halla encontrado el carro en aparentes buenas condiciones; él (el delincuente) iba era por el producido", expresó el taxista.