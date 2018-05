Hieren a estudiante en el parqueadero de la Universidad del Atlántico

Un estudiante de la facultad de Contaduría Pública de la Universidad del Atlántico recibió un balazo en una de sus piernas al momento que se opuso a que le robaran la motocicleta cuando salía del parqueadero de esa institución.

Un compañero del estudiante narró que su amigo estaba saliendo del parqueadero cuando fue abordado por cuatro sujetos, quienes con un arma de fuego lo intimidaron, pero él se aferró a su vehículo y lo arrastraron por varios metros. Uno de los tipos le disparó y dejó que se llevaran la moto”.

“Él se fue para su casa sin saber que una bala le había impactado, allí fue donde se dio cuenta que estaba sangrando y la familia lo lleva hasta el hospital. Por fortuna el proyectil no le comprometió ningún hueso y ya se encuentra recuperado”, dijo el compañero del estudiante herido.

La fuente dijo que “yo también fui víctima de robo. Hace dos semanas me robaron la moto del parqueadero interno de la Universidad. La dejé parqueada y cuando fui a reclamarla los vigilantes me dicen que ya la habían retirado. Y lo que no me explican es porqué lo hicieron si uno para sacar un vehículo debe mostrar la matrícula de propiedad y aún estoy esperando que me pasen el video para saber quién la sacó”.

El rector de la universidad, Carlos Prasca, dijo que “en efecto tenemos un problema de inseguridad en los alrededores de nuestra institución y eso lo hemos puesto en conocimiento de la Policía, porque nosotros tenemos una vigilancia privada, pero está desarmada porque estamos en un claustro universitario”.

Se conoció que dentro de misma Uniatlántico se han presentado atracos con armas corto punzantes y hasta a un profesor le quitaron el carro. “La inseguridad es para todos: estudiantes, profesores y personal que labora en la institución”.

En las próximas horas se hará un consejo de seguridad para tomar medidas que tiendan a mejor las condiciones de seguridad de los que conviven diariamente en el Alma Mater.