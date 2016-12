Hombre se encadena a las rejas de la Ese Cartagena y hace huelga de hambre

“Huelga de hambre. Navidad sin ti”. Con esas palabras y una cadena rodeando su cuerpo, atada a la reja de la Ese Cartagena, en Pie de La Popa, Elber Brito Cruz exige el pago de la liquidación: salario, primas y prestaciones, de él y 37 compañeros más.

Brito Cruz dice ser ex empleado de Setransalud, la empresa con la que la Ese Cartagena firmó un contrato para el servicio de ambulancias, hasta el 30 de septiembre de este año, y la cual no ha respondido por el dinero que les corresponde, según el manifestante.

“Éramos 46 empleados. Yo era operador de ambulancia y nos obligaron a renunciar porque supuestamente así sería más rápido el pago, pero nada. Nos engañaron. Fuimos 37 los que renunciamos y todavía quedan nueve en la empresa”, indicó Elber.

“Han pasado tres meses y hasta la fecha no nos han pagado. Por eso estamos aquí, en una huelga de hambre hasta que nos cancelen nuestra liquidación y nuestras prestaciones”, agregó Brito a El Universal, en las afueras de la Ese.

Así mismo, manifestó que la empresa Setransalud les respondió que la demora en el pago se debe a que la Ese no le ha cancelado los servicios prestados.

Sin embargo, un vocero de la Ese Cartagena, afirmó que el nuevo gerente, que se posesionó el viernes pasado, emitió, ayer, el pago en abono a las cuentas que se deben. “Hoy se debe ver reflejado el dinero”, dijo el funcionario.

Esa es la respuesta que Brito y sus compañeros recibieron en la mañana de este jueves, pero siguen con las manos vacías.

“Hoy venimos (a la Ese) y nos dicen que giraron una cuenta pero no hay nada reflejado en los cajeros y hasta no tener el dinero no nos retiramos de acá. La liquidación mía da 2 millones 500 mil pesos y hay otros que tienen más tiempo y les deben más. A médicos, paramédicos y conductores de ambulancias nos deben tres meses de salarios”, dijo Brito.