Homicidio de mototaxista, sin pistas

Aún no hay pistas sobre los autores y las causas del asesinato del mototaxista Carlos Andrés Carval Castro.

Como se informó en principio, Carval Castro, de 22 años, era natural de Cartagena y residente en la Calle Pekín, del sector 11 de Noviembre, barrio Olaya Herrera.

Su asesinato se produjo a las 9:30 de la mañana del pasado martes, cuando estaba esperando a un pasajero en la Calle El Papa Negro, del mismo sector. (Lea aquí: "No era ladrón, sicarios lo mataron": Familiares de víctima en Olaya Herrera)

No bien se había detenido en ese sitio cuando aparecieron dos hombres en moto y le dispararon en cinco oportunidades, quitándole la vida en el acto.

Carval había salido de su residencia a las 5 de la mañana, como era su costumbre desde hacía cinco meses cuando comenzó a ejercer el mototaxismo, después de haber dejado una empresa de servicios públicos donde laboraba.

Unas horas después de su muerte, la Policía informó a la prensa que Carval presuntamente tenía antecedentes por hurto y porte ilegal de armas, pero ayer sus familiares mostraron el certificado de su pasado judicial, en donde consta que nunca estuvo inmerso en ese tipo de problemas.

De hecho, dijeron que no se explican la razón de su muerte, pues el mototaxista no era hombre de trifulcas, no tenía enemigos, ni había recibido amenazas.

Hasta el momento lo que se sabe sobre los autores materiales del crimen fue lo que dijeron algunos testigos, quienes supuestamente los habían visto el lunes en la noche merodeando la zona.