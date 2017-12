El horror detrás de una tragedia: su marido la mató en la cárcel

Nadie entiende por qué Cindy Paola Mattos Díaz aguantó tantas agresiones de su marido. Y no solo los que sufrió en carne propia, sino los que su pareja cometía contra sus propios hijos. Y tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe. La mujer, de 26 años, fue asesinada el sábado en la tarde en una celda de la Cárcel de Ternera, cuando visitaba a su marido. Todo indica que Luis Miguel Beltrán le causó una herida letal en el cuello con un arma cortopunzante.

Cindy vivía en el callejón Yánez del sector Ricaurte, en Olaya Herrera. Allí nació y creció, y fue en ese mismo lugar donde conoció a ‘Lucho’, como llaman a Luis Miguel. Eran vecinos y el amor floreció cuando eran muy jóvenes. Desde hace más de 10 años empezaron una relación, de la que nacieron dos niños (tienen 8 y 10 años).

Parientes de la joven dicen que desde un principio, ‘Lucho’ se mostró celoso y violento. Cuentan que le pegaba y que pasaba amenazándola de muerte. La relación se resquebrajó cuando este se fue a prestar el servicio militar en Huila. Allá tuvo su primer problema con la ley. Dicen que estuvo encarcelado por 4 años porque lo investigaban por la muerte de un compañero al que, presuntamente, habría baleado en medio de un servicio.

No cambió

“A los cuatro años le dieron prisión domiciliaria y se vino para Cartagena. Fue donde Cindy y le pidió que volvieran, que él la quería, que pensara en los niños. Dijo que todo iba a cambiar”, contó una familiar de Mattos Díaz. Pero, según este, el cambio no se dio. Los celos, maltratos verbales y físicos siguieron. Y no solo contra ella. Su hijo mayor le contó a sus familiares que en una ocasión Luis lo cogió por el cuello y lo apretó. “Los niños le tienen miedo por los maltratos. Cuando discutía con Cindy le decía vulgaridades delante de quien fuera, la agredía delante de los niños”, contó Ruby Archbold, tía de la mujer asesinada.

Y estando de regreso a Cartagena, a mediados de este año, Luis volvió a caer en manos de las autoridades. Esa vez lo capturaron porque lo señalaban de bajarle los pantalones a una niña y fue capturado y enviado a la Cárcel de Ternera por acceso carnal con menor de 14 años. Pese a todo, Cindy no dejaba de verlo. Hacía las visitas conyugales de los domingos y también iba a la cárcel los sábados, día de visita para los niños que quieren ver a sus padres recluidos.

“Yo no lo iba a visitar, él le pegaba a mi mamá, yo no lo quería ver. Por eso solo le mandaba cartas porque me decían que se las escribiera”, le confesó el hijo mayor de Cindy a un familiar.

Mattos Díaz trabajaba con su suegra, ayudándole en una venta de pescados que esta tiene en el mercado de Bazurto. El sábado se fue con esta y su hijo menor a visitar a Luis Miguel en la cárcel. Cuentan que estaban hablando y Luis le pidió a su madre y a su hijo que lo dejaran a solas en la celda con Cindy.

Eran las 2 de la tarde y todo indica que la pareja tuvo relaciones sexuales en la celda, pero no se sabe qué pasó cuando estaban juntos, que desató la ira de Luis. Con una platina afilada le causó, presuntamente, una herida en el cuello a su mujer.

“De pronto él salió de la celda y empezó a llamar insistentemente a su hijo. Le pidió varias veces que se acercara, pero el niño como que notó que algo malo pasaba y no quiso ir. De repente vio cuando su madre salió desnuda y empapada en sangre, tapándose la herida que tenía en el cuello, del lado izquierdo. El niño nos cuenta que Cindy se tapaba la herida con la mano izquierda y trataba de abrir las rejas, agonizaba y pedía ayuda”, explicó otra familiar de la víctima.

Los gritos no se hicieron esperar. Miembros del Inpec trasladaron a la herida a un centro médico, donde murió posteriormente. Dicen que Luis trató de ingresar de nuevo a su celda, pero otros internos intentaron agredirlo y fue protegido por guardianes. Ahora tendrá que enfrentar preso un nuevo proceso por homicidio.

Mientras tanto, el cuerpo de Cindy será velado en su casa en Olaya. Sus hijos se lamentan, pues perdieron a la mujer que les dio la vida y su padre está preso. El menor es el más afectado. Dicen que el pequeño casi no habla desde que ocurrió la tragedia.