¡Horror! Violan, torturan y matan a madre e hija

Como una mujer trabajadora y echada para delante, y sin problemas. Así recuerdan a Luz Dary Jiménez Turizo sus allegados. La mujer vivía con su hija María Camila Quesada Jiménez en la invasión Villa Fanny, en el corregimiento de Cascajal, en jurisdicción de Magangué. En su casa tenía el negocio que le daba el sustento: una tienda, que a diario abría bien temprano.

Por eso, ayer a las 7 de la mañana, sus vecinos se extrañaron al ver que aún no abría el negocio y la casa estaba cerrada. La tragedia quedó al descubierto cuando el marido de otra hija de Luz llegó a la vivienda. Al escuchar los comentarios de los vecinos y ver que llamaba a la puerta y no le abrían decidió ingresar al inmueble por el patio.

Según relató una familiar de Luz, el yerno de esta se voló una pared y fue entonces cuando descubrió la tragedia. En la entrada del patio encontró tendida a Luz Dary. La mujer estaba desnuda y con evidentes signos de tortura. La habían atado de manos y piernas, y además tenía una herida en el cuello.

El hombre no acababa de asimilar lo que pasaba cuando entró a la casa y se encontró con otra macabra escena. En uno de los cuartos, aún con una cuerda atada a una pierna y junto a una cama, encontró el cadáver de María Camila, quien tenía 15 años. Estaba semidesnuda, solo llevaba su ropa interior puesta.

“Tenía muchas heridas en los brazos, como que se defendió cuando la estaban atacando. Tenía moretones por todo el cuerpo y además la amordazaron, igual que a su madre, tenían trapos en la boca”, indicó una familiar de María Camila.

Debido a que fueron encontradas desnudas, se rumora que las víctimas podrían haber sido abusadas sexualmente, pero eso aún no ha sido confirmado por las autoridades. Miembros de la Policía llegaron al lugar del doble crimen y realizaron las inspecciones técnicas de los cadáveres, que fueron llevados a la morgue de Medicina Legal en Magangué. Los investigadores buscan huellas o pistas en la casa donde ocurrió el hecho para determinar quién o quiénes perpetraron el doble asesinato.

Se cree que el crimen ocurrió la madrugada de ayer, que él o los responsables ingresaron a la casa en medio de la penumbra. Sin embargo, en la invasión Villa Fanny los vecinos dicen que no escucharon ruidos y no notaron situaciones extrañas. “No entendemos qué fue lo que pasó. Ni Luz Dary ni su hija tenían problemas. La niña cumplía los 16 años en mayo y estaba muy feliz. Tenemos claro que no las mataron para robarlas. La casa estaba desordenada, como que hubo una lucha, pero se encontraron las cosas de valor que guardaban, como joyas y una moto nueva. De María Camila supimos que el sábado en la noche estuvo hablando hasta las 11 de la noche por Wahtsapp con una amiga. Le dijo que tenía dolor de cabeza y que se acostaría, que no iba a salir, pero estaba todo normal”, indicó una familiar de María Camila. Las autoridades aún no tienen pistas de quién está detrás del hecho.

Pese a ello, se conoció que se hacen entrevistas e indagaciones con allegados para ir descartando problemas, como por ejemplo con un joven con el que hasta hace poco María Camilo tuvo una relación amorosa. En el corregimiento rumoran que podría tratarse de un crimen pasional.