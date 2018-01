Identifican a menor cartagenera que fue violada, torturada y asesinada

El rompecabezas empieza a armarse. Aunque en un principio se desconocía la identidad de la menor cartagenera que fue violada, torturada y asesinada en el municipio de Cereté, Córdoba, ayer aparecieron familiares de esta e indicaron que su nombre era Wendy Paola Ramírez Armario.

La joven tenía 3 meses de embarazo cuando fue asesinada y su tía Yendri Rodríguez contó que hasta hace dos años vivía en Cartagena. Sin embargo, desconocía en qué condiciones y con quién vivía últimamente.

Yendri contó que los padres de su sobrina Wendy, quien tenía 17 años, se separaron y ella terminó yéndose con su progenitor. Dejaron Cartagena y se fueron a vivir a San Pelayo, Córdoba. Allá, el padre de la menor consiguió una nueva compañera sentimental. Sin embargo, dicha relación terminó y la joven regresó a Cartagena con su padre, hace dos años.

“Al poco tiempo de estar aquí en Cartagena, decidió regresar a San Pelayo, o por lo menos a nosotros nos dijo que se iba para allá. Soy hermana del papá de Wendy, pero teníamos poco contacto, igual que con su mamá, quien vive en el sector El Pueblito del barrio La Campiña, en Cartagena”, explicó Yendri.

Desde que se marchó de Cartagena, la menor regresaba esporádicamente a Cartagena a visitar a los suyos, pero estos desconocían los detalles de su vida.

Por ejemplo, que donde vivía en realidad era en el barrio Villa Celina de Cereté, y no en San Pelayo, como les había dicho. Tampoco dijo que era pareja de Deifer Guerra.

Con este vivía desde hace seis meses. De acuerdo con las indagaciones de la Policía de Córdoba, la menor desapareció desde el 30 de diciembre pasado y varios días después encontraron su cuerpo en avanzado estado de descomposición, en un sitio enmontado y solitario en Cereté. Estaba desnuda y tenía signos de tortura. Todo indica que fue abusada sexualmente.

El compañero sentimental, de 18 años, indicó a las autoridades que el día de la desaparición, un hombre recogió a Wendy en una moto en su casa, pero que él no se encontraba en el lugar en ese momento. El joven indicó que creyó que ella se había ido a visitar a sus padres, pues “solía perderse tres o cuatro días y luego regresaba”.

Por su parte, la suegra de Wendy, Doris Guerra, dijo que ella convivía con su hijo desde hace poco tiempo y que ni siquiera sabían sus apellidos. Narró que la joven salía de la casa y cuando regresaba, varios días después, indicaba que estaba visitando a su madre en Cartagena o a su padre en San Pelayo.

Como no tenía documentos, el cuerpo de la menor fue ingresado como NN a la morgue de Medicina Legal. Sin embargo, ayer, gracias a las publicaciones de los medios, su tía Yendri la reconoció. Indicó que desconocía que vivía en Cereté y que estaba embarazada. “No tengo contacto con su papá y no sé si tiene más hermanos. Estamos buscando a los papás para que vayan a identificar y reclamar el cadáver, para que este no vaya a ser enterrado como NN. Queremos traer el cuerpo de Cartagena para que acá sea el entierro”, concluyó Yendri.

El caso se torna confuso, pues hay versiones distintas, ya que Martha Armario, tía materna de Wendy, tiene otra versión.

Esta indicó que la joven vivía con su madre y otros parientes en la calle San Fernando del barrio Piedra de Bolívar, en Cartagena, y que el 30 de diciembre salió con unas amigas a las cuales no conocen. Indicó que ante su ausencia, fueron a buscarla al barrio La Quinta, a donde su madrastra, pero allí no la encontraron. “Nos enteramos de lo que le pasó por las redes sociales. No sabíamos que estaba embarazada”, explicó.

Las autoridades realizan indagaciones para aclarar la situación y dar con el paradero del responsable de la muerte. El alcalde de Cereté, Elber Chagui, indicó que es necesario que las autoridades esclarezcan el hecho para que no quede impune.