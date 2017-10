Incendio consume vivienda en Bayunca

Un incendio consumió ayer una vivienda en la calle “El Arroyito” del corregimiento de Bayunca.

La emergencia se presentó hacia la 1:30 de la tarde como consecuencia al parecer, de un cortocircuito.

Las llamas consumieron puertas, paredes y techos construidos en madera.

“Hacia la 1:30 de la tarde se produjo el incendio. No me dio tiempo de guardar nada. Se me quedó la nevera, el televisor, la lavadora. Fue cuestión de minutos”, dijo Johana Ramirez, dueña de la vivienda.

La conflagración fue atendida por algunos vecinos y el Cuerpo de Bomberos.