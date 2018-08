Incendio de una lancha deja dos personas heridas

“¿Tú me ves. Me puedes ver?”. Kelly Johana Paternina no podía creer lo que estaba frente a sus ojos. El padre de sus dos hijos, James Pinedo Rocha, estaba en una de las habitaciones de la Clínica de Fracturas, y gran parte de su cuerpo lo tenía quemado.

Sus ojos parecían estar en carne viva, al igual que las múltiples lesiones que sufrió su piel en la mañana de ayer mientras trabaja junto a Alfred Contreras Castro, a bordo de una lancha del Decamerón Explorer Cp-053629-b.

Cuando eran las 7:15 a. m., la embarcación estalló y se incendió de repente, dejando a James inconsciente entre las aguas del sector Manzanillo, en el barrio El Bosque, cerca a la Escuela Naval.

Diez minutos antes, James llamó a su mujer para decirle que ya iba para la isla de Barú, pero algo falló y los planes cambiaron.

“Mi papá estaba cerca de donde tenían la lancha y vio cuando estalló y empezó a prenderse. Alfred salvó a mi marido, porque él perdió el conocimiento y cayó al agua. Cuando Alfred también se cae, lo saca. Mi papá también va a ayudarlos y después llegan las ambulancias”, contó Kelly, en las afueras del centro asistencial.

Una enorme columna de humo alarmó a los vecinos de la zona, quienes de inmediato avisaron al Cuerpo de Bomberos del Distrito.

Al sitio también llegó una unidad de Guardacostas, que rescató a las víctimas y las sacó hasta la orilla. La emergencia causó pánico en el sector, fue controlada por tres máquinas de bomberos.

Aún no está claro qué provocó la explosión de la lancha, pero algunas personas indicaron que acababan de tanquear la lancha cuando ocurrió la tragedia.

Sin embargo, Los investigadores aún no confirman si eso tiene alguna relación con lo sucedido.

James y Alfred son pilotos y trabajan todos los días transportando personas hasta el Hotel Decamerón en Barú. Por eso, Kelly asegura que trataban de encender la lancha cuando sufrieron el incidente.

Ambos fueron hospitalizados en la Clínica de Fracturas, en donde les hicieron placas y los mantienen bajo observación.

Alfred resultó más afectado que James. Según Kelly, Alfred tiene fuertes lesiones en todo el cuerpo y la cara, mientras que su esposo sufrió solo en el cuerpo.