Incendio en Nelson Mandela destruyó cinco viviendas

Cinco viviendas resultaron totalmente incineradas, tras un incendio que se presentó hoy, a las 10 de la mañana, en el sector Campo Bello, del barrio Nelson Mandela.

Las cinco familias que ocupaban las casas de maderas y cartones lo perdieron todo, pero se informó que no hubo desgracias humanas.

Una vez notificados sobre el incendio, los efectivos del Cuerpo de Bomberos del Distrito movilizaron dos de sus camiones, los cuales se vieron en dificultades para acceder al sitio de la conflagración, lo que demoró un poco las acciones para sofocar las llamas.

Los bomberos dijeron que un corto circuito entre las redes artesanales de energía eléctrica pudo haber provocado el percance, aunque de inmediato se iniciaron indagaciones para saber con exactitud las causas de este evento, que deja a cinco familias en la calle.

“Estaba durmiendo y de repente me di cuenta de que estaba saliendo fuego de la casa de las señora Yamilé, una vecina. Así que salí corriendo y empecé a avisar”, contó una adolescente de 15 años, que vivía en uno de los inmuebles afectados.

Yamilé Rodríguez Navarro tampoco supo explicar lo que ocurrió, mientras ella está trabajando en el barrio El Recreo.

“Mis hijos me llamaron al trabajo para decirme. Me quedé sin nada. Solo tengo lo que traigo puesto. Ahora dormiremos en la calle, porque no tenemos dónde ir”, dijo la mujer.

Se supo que un ciudadano venezolano resultó con quemaduras leves en el brazo derecho y la espalda.

Afectados

Yamilé Rodríguez Navarro, Kelly Johana García Rivera, Sara Calle, Leydis Cardoso y Ricardo Robles (venezolano), pidieron a la Alcaldía de Cartagena y a la ciudadanía que no los abandonen.

Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse a los siguientes teléfonos: 3178172670 y 3126420326.