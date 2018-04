Indigente ataca vehículo con piedra porque el conductor no le dio $5 mil

Un nuevo caso de agresión contra un conductor por parte de un indigente ocurrió en el semáforo que está en la glorieta de Bazurto. El caso ocurrió el miércoles, a las 4:30 de la tarde, cuando un hombre conducía su vehículo por la avenida Pedro de Heredia y se detuvo en el mencionado semáforo.

“Yo iba hablando con un amigo que es extranjero que estaba a mi lado, cuando un habitante de calle que llevaba un sacó al hombro se pegó al vidrio. Empezó a pedir dinero y yo saqué mil pesos y se los di, pero eso no le gustó. Se puso rabioso y dijo que quería cinco mil pesos. Como no le di más, empezó a golpear el vidrio de mi carro con una piedra que cargaba”, contó el conductor.

Este explicó que por fortuna en ese momento el semáforo cambió a verde y arrancó de inmediato. “De milagro no partió el vidrio. En el sector no había un policía y no pude denunciar de inmediato. El extranjero que iba conmigo quedó impactado. Hace dos meses me pasó algo casi exacto en el mismo punto, el mismo modus operandi”, explicó la víctima.