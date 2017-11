Informe: Estos son los barrios y días que más se roban celulares en Cartagena

Si usted tiene 27 años, un celular Samsung y camina un sábado a las 6 de la mañana por el Centro, tenga cuidado. Usted está cumpliendo con todos los requisitos para ser víctima de un atraco en Cartagena, o por lo menos, sus probabilidades son más altas que los de otra persona, según las estadísticas de robo de equipos en la ciudad.

En lo que va de 2017, 542 personas han denunciado ser víctimas de robo de celular en la ciudad, una cifra que, aunque parece baja si se compara con otras ciudades capitales del Caribe, no deja de ser preocupante si se tienen en cuenta los números de 2016. El año pasado, para esta misma fecha, la Policía había registrado 431 casos, 111 menos que este año. El incremento ha sido de 20,4%.

De las siete ciudades capitales de la región Caribe, Cartagena es la quinta con más robos de teléfonos. Mientras que en la capital de Bolívar se han registrado 542 casos, en Barranquilla se contabilizaron 1.550, en Santa Marta 1.137, en Montería 808, en Sincelejo 514 y en Riohacha 379. Aunque la comparativa deja un sabor más dulce que agrio, es importante aclarar que, según el último informe de percepción ciudadana de Cartagena Cómo Vamos, el 51% de las víctimas de algún delito no denuncian, por lo que las cifras reales pueden ser mucho más altas.

El barrio donde más robo de celulares se han presentado en Cartagena durante 2017 es el Centro con 27 casos. En el segundo lugar está Mamonal con 20 y cerrando este deshonroso podio está San Fernando con 18. Otros de los barrios donde más atracos se cometieron son Bocagrande (17), La Boquilla (14), El Campestre (14), Blas de Lezo (13), Las Gaviotas (12), Torices (12), Paseo Bolívar (11), El Bosque (11), Bazurto (11), Los Alpes (10), Zaragocilla (10), El Recreo (10), El Pozón (9), Pie de La Popa (9), Nuevo Bosque (8), La Castellana (8) y Escallón Villa (7).

Los datos de la Policía Nacional dejan en evidencia que el móvil más empleado por los delincuentes es la motocicleta con 262 robos registrados. Los robos a pie ocupan el segundo lugar con 248 casos, aunque se puede inferir que un porcentaje alto de estos robos estuvo apoyado con una moto u otro medio de transporte.

Según las denuncias, desde enero hasta octubre de 2017, hubo 11 robos de celular cometidos por personas que se movilizaban en busetas y 5 donde el perpetrador fue un taxista. Llama la atención que, según las estadísticas, un robo se hizo en bicicleta, otro por el conductor de una buseta y otro por el pasajero de un barco.

Contrario a lo que se pudiera pensar, las mayores víctimas de robo de celulares son los hombres. En lo que va del año 312 hombres y 225 mujeres han sido atracados. Las armas más empleadas por los criminales son las de fuego con 239 hurtos, seguidas por las armas blancas con 103. 22 personas aseguran que fueron robadas con un arma contundente, una con el uso de escopolamina y dos dijeron haber sido intimidadas con perros. 173 víctimas dijeron no identificar el arma o no haber visto alguna.

Aunque cualquier persona es una potencial víctima de los ladrones de celulares, los datos revelan que son los empleados de empresas privadas los que son más azotados por este crimen. Mientras que 278 trabajadores de este tipo perdieron su teléfono por cuenta de la inseguridad, los independientes fueron víctimas en 95 ocasiones, estudiantes 52, amas de casa 18 y empleado público 17, entre otros. Los administradores de empresa, los abogados y los contadores públicos son los profesionales a los que más roban con 27, 22 y 22 casos respectivamente.

Respecto a los tipos de teléfono que son más apetecidos por los ladrones de Cartagena, la Policía informó que la mayoría de los teléfonos son de la marca Samsung con 155 casos, Huawei con 75, Motorola con 61, iPhone con 55, y Alcaltel con 19. Otro dato interesante es la nacionalidad de las víctimas, si bien los colombianos son mayoría, estadounidenses, argentinos, holandeses, venezolanos y brasileños también engrosan las cifras.

Finalmente, sobre cuáles son los días que más roban en Cartagena, los datos dejan ver que el sábado es el día preferido de los delincuentes con 96 hurtos en 2017, seguido del domingo con 89 y el martes con 82. Los días jueves han sido atracadas 76 personas, los miércoles 72, los lunes 68 y los viernes 59.

El 8.8% de los robos de celular en el Caribe son en Bolívar

Al igual que Cartagena respecto a las demás capitales del Caribe colombiano, Bolívar también está bien situado en comparación con los demás departamentos de la región. De los siete que la componen, ocupa la sexta casilla en robo de celulares.

En lo que va de 2017, en el Caribe han sido robados 7.746 celulares, de los cuales, 682 fueron en Bolívar. Esta cifra equivale al 8,8%. Atlántico, Magdalena y Córdoba son los departamentos donde más roban equipos móviles con 2.107, 1.352 y 1.112, respectivamente. En Cesar se han registrado 1.092 casos, en Sucre, 728, y en La Guajira, 673.

Al desglosar las cifras de Bolívar, queda en evidencia que, después de Cartagena, Magangué es la ciudad donde más hurtan celulares en el departamento con 52 casos. Le sigue el municipio de Arjona (24), El Carmen de Bolívar (14), Turbaco (7), San Pablo (7), San Juan Nepomuceno (6), María La Baja (6), Mompox (4), San Estanislao (4), Morales (3), Calamar (3), Hatillo de Loba (2), Simití (2), Villanueva (2), Altos del Rosario (1), Santa Rosa (1), Cantagallo (1) y Clemencia (1). Al igual que en Cartagena, en muchos municipios no se denuncian los robos.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre la Policía Nacional ha atendido 682.229 robos de celulares en Colombia. De esta cifra, el 1,1% corresponde a la región Caribe, el 0,09% a Bolívar y el 0,07% a Cartagena. Los números de Cartagena y Bolívar no son altos, pero no por eso hay que cantar victoria. Las cifras revelan un crecimiento de robo de celulares si se comparan con las del año anterior, y no hay que olvidar que estos datos se basan únicamente en las denuncias interpuestas ante las autoridades.